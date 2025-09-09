Врач предупредила об осенней опасности прямо у вас под ногами

Пожухлая осенняя листва может провоцировать аллергические реакции у людей. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Зоя Скорпилева.

Специалист пояснила, что в гниющей листве активно развиваются бактерии и вырабатываются специфические вещества, способные выступать аллергенами. Кроме того, в этот период продолжают действовать аллергены полыни и сорных трав.

«Осень — это период, когда появляется много продуктов агропромышленного комплекса, которые могут вызывать аллергию. Например, помидоры, болгарские перцы, баклажаны, арбузы, дыни и ягоды. Чаще всего на малину, реже — на чернику», — отметила Скорпилева в разговоре с «Москвой 24».

Врач уточнила, что реакция часто связана с чрезмерным употреблением плодов и их обработкой химическими препаратами, поэтому важно тщательно мыть продукты и соблюдать меру. Аллерголог также напомнила, что ключевое отличие аллергии от вирусной инфекции — внезапное появление симптомов без контакта с больным, прозрачные выделения из носа и отсутствие температуры, хотя в редких случаях возможны и тяжёлые реакции с небольшим повышением. Следующий сезон аллергии, по её словам, начнётся только в марте с цветением ольхи и берёзы.