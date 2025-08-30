Врач заявила, что симптомы обычной аллергии могут говорить о заражении паразитами

Зуд кожи, высыпания, кашель или заложенность носа не всегда означают аллергию на пыльцу или шерсть. Эти симптомы могут указывать на то, что в вашем теле поселились непрошенные гости. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач Вера Серёжина.

Контакт с землёй, немытыми овощами и фруктами, а также общение с животными значительно увеличивает вероятность заражения паразитами. Особую уязвимость проявляют дети и пожилые люди: у малышей желудочный сок ещё недостаточно кислый для защиты, а у старших его кислотность снижается из-за хронических заболеваний. Проблемы с печенью и желчевыводящими путями у пожилых также ослабляют иммунитет.

Гельминты чаще всего обитают в кишечнике, вызывая боли и расстройства пищеварения. При заражении появляются кожные зуд и высыпания. Некоторые паразиты сразу попадают в кровь, например токсоплазма, провоцируя сильные аллергические реакции и симптомы, похожие на простуду — кашель и насморк, предупредила специалист.

«Самостоятельно «проглистогонить» себя или близких нельзя — препараты против гельминтов могут вызвать побочные эффекты и быть опасными при скрытых болезнях, например диабете или патологиях печени. Лечение должен назначать только врач после обследования», — отметила доктор.