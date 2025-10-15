Дерматовенеролог перечислила все тонкости гигиены во Всемирный день чистых рук

Ежегодно Всемирный день чистых рук, который отмечается 15 октября, напоминает нам о важности гигиены. Этот праздник посвящён борьбе с инфекциями и болезнями, передающимися контактным путём. Насколько часто и как мы должны заботиться о чистоте рук, основываясь исключительно на принципах доказательной медицины, рассказала Life.ru дерматовенеролог, косметолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

Сколько раз в день рекомендуется мыть руки?

«Медицина рекомендует придерживаться следующего правила: важно не количество раз, а качество самого процесса мытья рук. Но в среднем человеку достаточно мыть руки около 5-8 раз в день, включая обязательные моменты», — говорит Кызымко.

Когда мыть руки обязательно?

Freepik / freepik

Перед едой и приготовлением пищи; После посещения туалета; После возвращения домой; После контакта с животными или грязью; После кашля, чихания или сморкания; Если руки заметно загрязнены.

Таким образом, частота зависит больше от активности и обстоятельств повседневной жизни, чем от какого-то строгого графика. Однако важно помнить, что чрезмерное мытьё рук также может привести к негативным последствиям, таким как сухость кожи и раздражение. Поэтому следует избегать частого мытья рук без необходимости.

Антибактериальные средства: нужны ли они постоянно?

Freepik / freepik

Многие считают, что использование антисептика или антибактериального мыла является обязательным условием чистоты рук. Однако научные исследования показывают, что обычное мыло справляется ничуть не хуже специальных продуктов. Главное правило — тщательное механическое удаление грязи и бактерий, которое достигается регулярным мылением и споласкиванием водой. Антибактериальное мыло оправдано лишь в особых ситуациях, таких как уход за больными людьми или пребывание в местах повышенного риска заражения инфекцией.

Кроме того, частое применение антибактериальных средств способно нарушать естественный баланс микрофлоры кожи, вызывая сухость, раздражение и даже снижение иммунитета к бактериям. Поэтому злоупотреблять такими средствами не стоит.

Нужен ли увлажняющий крем после каждого мытья?

Частое мытьё рук действительно сушит кожу, особенно зимой или в условиях сухого воздуха помещений. Для предотвращения раздражения специалисты рекомендуют пользоваться увлажняющим кремом, особенно людям с чувствительной кожей, склонными к аллергическим реакциям и имеющим кожные заболевания или повреждения кожи на руках. Важно выбирать крема, предназначенные специально для ухода за руками.

Однако постоянное использование крема после каждого мытья необязательно, если кожа нормально переносит гигиенические процедуры и не испытывает дискомфорта. Обычно хватает регулярного увлажнения утром и вечером, а также дополнительно после длительного пребывания на улице или долгого контакта с водой.

Что выбрать: жидкое или твёрдое мыло?

Выбор типа мыла определяется удобством использования и личной привычкой. Жидкое мыло удобнее в эксплуатации, особенно в общественных местах, поскольку позволяет избежать передачи инфекций через касание поверхности мыла другим человеком. Оно имеет регулируемый дозатор, обеспечивая экономичный расход продукта.

Тем не менее, традиционное твёрдое мыло тоже эффективно очищает руки, если соблюдать рекомендации по хранению (не допускать постоянного нахождения в воде). По эффективности оба вида практически равнозначны. Так что выбор остаётся делом привычки и удобства.

Свои правила есть и для гигиены полости рта. Например, кровоточивость дёсен, с которой ежедневно сталкиваются многие люди, может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем, а не быть обычным явлением. Почему к дёснам нельзя относиться легкомысленно, читайте в материале Life.ru.