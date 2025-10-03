Стоматолог объяснила, почему к кровоточащим дёснам нельзя относиться легкомысленно

Кровоточивость дёсен, с которой ежедневно сталкиваются многие люди, может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем, а не быть обычным явлением. Об этом предупредил стоматолог-пародонтолог Валерия Козлова.

Специалист пояснила, что лёгкое кровотечение иногда становится следствием незначительных травм от слишком жёсткой щётки или недостатка витаминов. Однако регулярная кровоточивость часто указывает на гингивит — воспаление дёсен, вызванное накоплением зубного налёта, которое без внимания может перерасти в пародонтит, затрагивающий уже и костную ткань. Кроме того, проблема может быть связана с диабетом, нарушениями кроветворения или дефицитом витаминов.

«Чем раньше будет проведено обследование, тем легче будет справиться с заболеванием. Не стоит ждать, пока проявятся более серьёзные проблемы, такие как сильная боль или потеря зубов», — добавила Козлова.

Для профилактики врач рекомендует уделять особое внимание гигиене: чистить зубы не менее двух раз в день фторсодержащей пастой и использовать зубную нить. Также необходимо включить в календарь посещение стоматолога дважды в год для профессиональной чистки и раннего выявления проблем.

Если кровоточивость не проходит, важно без промедления обратиться к специалисту, который проведёт осмотр и, возможно, назначит рентген для оценки состояния тканей, а затем предложит необходимое лечение — от профессиональной чистки до более серьёзных мер, резюмировала стоматолог в разговоре с «Вечерней Москвой».

