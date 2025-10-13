Психолог и терапевт рассказали о неожиданной пользе отказа от бюстгальтера

Женщина вправе отказаться от ношения лифчика, особенно 13 октября — в День отказа от бюстгальтера. Особенно важно перестать носить это нижнее бельё, если оно не подходит по размеру, травмирует тело или ухудшает состояние здоровья молочных желёз. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«При несоответствии размеру, при слишком маленьком, слишком тесном бюстгальтере сдавливаются кровеносные сосуды, молочная железа получает меньше питания, что нарушает в ней важные процессы. Травматизация косточками, жёстким каркасом бюстгальтера тоже может способствовать возникновению мастопатии. Прямой связи между ношением бюстгальтера и возникновением раковых опухолей нет, но, тем не менее, бюстгальтер не должен быть неудобным», — объяснила специалист.

При этом некоторым женщинам с пышной грудью необходима хорошая поддержка, поэтому правильно подобранный бюстгальтер может значительно улучшить их самочувствие. Существуют исследования, изучавшие связь между ношением нижнего белья и болезненными ощущениями в молочных железах. Результаты показали, что женщины, носящие лифчики, которые хорошо поддерживают грудь и правильно подобраны по размеру, реже страдают от болей.

По словам психолога Марианны Абравитовой, День отказа от бюстгальтера был создан, чтобы привлечь внимание к женской груди и профилактике рака. Но сам по себе бюстгальтер — это подобие чадры, призванное скрыть женщину. Несмотря на то что грудь может выглядеть эффектно в бюстгальтере или корсете, все эти вещи крайне неудобны, сковывают движения, сдавливают тело, вынуждая испытывать дискомфорт.

«Сегодня мир постепенно движется к отказу от этого атавизма в одежде. Думаю, скоро наступит день, который можно будет назвать Днём отказа от бюстгальтера навсегда. Когда мы будем вспоминать эту деталь гардероба как нечто смешное, непонятное и странное — и удивляться, зачем она вообще была нужна. Будущим поколениям, мне кажется, это будет совершенно непонятно», — заявила психолог.

Абравитова отметила, что День отказа от бюстгальтера — это повод задуматься о профилактике рака груди и женском здоровье в целом. Кроме того, это праздник освобождения женщины и напоминание, что важно жить комфортно и в первую очередь для себя. Сегодня люди должны воспринимать женскую грудь как естественную часть, как нос, уши, руки или ноги. Когда ко всем частям тела формируется спокойное и нормальное отношение, ничто не будет отвлекать от работы и повседневной жизни.

Ежегодно 13 октября отмечается День отказа от бюстгальтера (No Bra Day), появившийся в Канаде в 2011 году. Этот день призван повысить осведомлённость о раке груди и напомнить о важности ранней диагностики и заботы о женском здоровье. Life.ru ранее делился советами по правильному выбору бюстгальтера, если вы всё-таки предпочитаете его носить. Важно помнить, что основную поддержку (до 90%) должен обеспечивать пояс-основание, а не бретельки. Если бюстгальтер не держится без бретелей, значит, он вам не подходит.