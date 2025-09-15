55-летняя Кэтрин Зета-Джонс в платье без бюстгальтера собрала восхищённые взгляды на премии «Эмми»

55-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс посетила 77-ю церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» в Лос-Анджелесе, выбрав образ total black. Наряд оказался удачным и привлёк все взгляды на красной ковровой дорожке. Об этом сообщает Daily Mail.

«55-летняя валлийская актриса без бюстгальтера под полупрозрачным чёрным платьем, которое обнимало каждый дюйм её стройного телосложения. Платье Кэтрин отличалось бюстье в форме веера, которое дразнило её фигуру и хвасталось идеально расположенной аппликацией, чтобы сохранить скромность лауреата премии «Оскар», — говорится в материале.

Зета-Джонс выбрала прозрачное платье в пол с открытыми плечами и лифом в форме веера, которое облегало её фигуру «как вторая кожа». Ажурные аппликации скрывали наиболее пикантные участки, а эффектный рост актриса подчеркнула босоножками на платформе и каблуке. Образ дополнили серьги-люстры с бриллиантами, крупные кольца, броский макияж с акцентом на глаза и помада карамельного оттенка. Каштановые волосы уложили в вьющиеся локоны с центральным пробором.