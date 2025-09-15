Владимир Путин
15 сентября, 09:43

55-летняя Кэтрин Зета-Джонс в платье без бюстгальтера собрала восхищённые взгляды на премии «Эмми»

55-летняя звезда Зета-Джонс появилась в платье без бюстгальтера на премии Эмми

Звезда Кэтрин Зета-Джонс. Обложка © Getty Images / Amy Sussman

Звезда Кэтрин Зета-Джонс. Обложка © Getty Images / Amy Sussman

55-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс посетила 77-ю церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» в Лос-Анджелесе, выбрав образ total black. Наряд оказался удачным и привлёк все взгляды на красной ковровой дорожке. Об этом сообщает Daily Mail.

«55-летняя валлийская актриса без бюстгальтера под полупрозрачным чёрным платьем, которое обнимало каждый дюйм её стройного телосложения. Платье Кэтрин отличалось бюстье в форме веера, которое дразнило её фигуру и хвасталось идеально расположенной аппликацией, чтобы сохранить скромность лауреата премии «Оскар», — говорится в материале.

Зета-Джонс выбрала прозрачное платье в пол с открытыми плечами и лифом в форме веера, которое облегало её фигуру «как вторая кожа». Ажурные аппликации скрывали наиболее пикантные участки, а эффектный рост актриса подчеркнула босоножками на платформе и каблуке. Образ дополнили серьги-люстры с бриллиантами, крупные кольца, броский макияж с акцентом на глаза и помада карамельного оттенка. Каштановые волосы уложили в вьющиеся локоны с центральным пробором.

Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) опубликовала видео, где показала «половину костюма», появившись в нижнем белье и чулках, демонстрируя подготовку к съёмкам. Стилисты оформили для неё объёмную причёску и выразительный макияж, подчёркивающий глаза. Кадры прокомментировала певица Ольга Бузова, отметив, что Слава выглядит как богиня. Однако на данный момент публикация удалена.

