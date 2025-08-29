Бывшая возлюбленная Козловского показала откровенное фото с отдыха на Алтае
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Вернувшаяся в Россию актриса и режиссёр Ольга Зуева, ранее состоявшая в отношениях с Данилой Козловским, опубликовала в соцсетях провокационные фотографии, сделанные во время отдыха на Алтае. На одном из снимков 38-летняя знаменитость изображена обнаженной на краю обрыва на фоне горных пейзажей, прикрывая интимные зоны с помощью эмодзи.
Актриса Ольга Зуева во время отдыха на Алтае. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _olyazueva
Зуева на данный момент проживает в США и воспитывает дочь Оду-Валентину от Козловского. Она также активно делится с подписчиками подробностями своего путешествия по России.
