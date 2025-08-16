«Коля, не чуди»: Баскова заподозрили в пластике после публикации фото из Китая

Народный артист России поделился фотографиями из города, где он позировал на фоне его достопримечательностей, назвав Шанхай «потрясающим». Тем не менее его поклонники в социальных сетях отметили, что на снимках его внешность заметно отличается от того, как он выглядит в телевизионных эфирах или в реальной жизни.