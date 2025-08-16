«Коля, не чуди»: Баскова заподозрили в пластике после публикации фото из Китая
Поклонники подозревают 48-летнего Николая Баскова в пластической операции
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / nikolaibaskov
Певец Николай Басков посетил Шанхай и опубликовал фото из поездки в социальных сетях. Неожиданные изменения во внешности спровоцировали бурю обсуждений среди поклонников.
Народный артист России поделился фотографиями из города, где он позировал на фоне его достопримечательностей, назвав Шанхай «потрясающим». Тем не менее его поклонники в социальных сетях отметили, что на снимках его внешность заметно отличается от того, как он выглядит в телевизионных эфирах или в реальной жизни.
«Ага, фотошоп. Коля, не чуди», — задались вопросами пользователи сети.
А ранее пластический хирург заявил, что Маликов сделал липосакцию подбородка, шеи и овала лица. При этом он отметил, что певец не подвергался множественным операциям по улучшению своего внешнего вида.