«Хорошая генетика»: Пластический хирург раскрыл главный секрет молодости Дмитрия Маликова

Певец Дмитрий Маликов, который в январе отпраздновал свой 55-летний юбилей, практически не изменился за последние два десятилетия. Пластический хирург Сергей Свиридов в интервью порталу «Страсти» раскрыл секрет певца и рассказал, что исполнитель не подвергался множественным операциям по улучшению своего внешнего вида.

«У него действительно хорошая генетика. Проанализировав фотографии артиста, сделанные за последние 15-20 лет, могу точно сказать, что он сильно не поменялся. Конечно, имеются начальные признаки старения в виде гравитационного птоза, статических морщин, расширенных пор, небольшого опущения бровей, снижения эластичности кожи. Но всё это совершенно не ярко выражено», — сказал Свиридов.

Есть вероятность, что Маликов мог воспользоваться липосакцией подбородка, шеи и овала лица — эта процедура осуществляется без разрезов.

«Но это лишь мои предположения. И я точно могу сказать, что никаких других операций у Маликова не было. При этом, певец, скорее всего, прибегает как к инъекционным процедурам, так и аппаратным», — заявил врач.

Также хирург не исключил, что артист мог проходить курс фототерапии, которая способствует улучшению качества кожи. Кроме того, Свиридов порекомендовал Маликову провести DEEP SMAS-лифтинг в нижней части лица, шее и области подбородка. Результат процедуры будет естественным, что идеально подходит для мужской пластической хирургии.