«Хорошая генетика»: Пластический хирург раскрыл главный секрет молодости Дмитрия Маликова
Хирург Свиридов: Певец Маликов сделал липосакцию подбородка, шеи и овала лица
Дмитрий Маликов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/
Певец Дмитрий Маликов, который в январе отпраздновал свой 55-летний юбилей, практически не изменился за последние два десятилетия. Пластический хирург Сергей Свиридов в интервью порталу «Страсти» раскрыл секрет певца и рассказал, что исполнитель не подвергался множественным операциям по улучшению своего внешнего вида.
«У него действительно хорошая генетика. Проанализировав фотографии артиста, сделанные за последние 15-20 лет, могу точно сказать, что он сильно не поменялся. Конечно, имеются начальные признаки старения в виде гравитационного птоза, статических морщин, расширенных пор, небольшого опущения бровей, снижения эластичности кожи. Но всё это совершенно не ярко выражено», — сказал Свиридов.
Есть вероятность, что Маликов мог воспользоваться липосакцией подбородка, шеи и овала лица — эта процедура осуществляется без разрезов.
«Но это лишь мои предположения. И я точно могу сказать, что никаких других операций у Маликова не было. При этом, певец, скорее всего, прибегает как к инъекционным процедурам, так и аппаратным», — заявил врач.
Также хирург не исключил, что артист мог проходить курс фототерапии, которая способствует улучшению качества кожи. Кроме того, Свиридов порекомендовал Маликову провести DEEP SMAS-лифтинг в нижней части лица, шее и области подбородка. Результат процедуры будет естественным, что идеально подходит для мужской пластической хирургии.
Ранее своим секретом молодости поделилась певица Ирина Салтыкова. 58-летняя исполнительница заявила, что вовсе не пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. Её внешний вид — это заслуга генетики. Она также объяснила, что редко пользуется косметикой и почти не ухаживает за своей кожей — множество баночек это не про неё.