«Стыдно сказать»: 58-летняя Салтыкова раскрыла секрет своей молодости

Ирина Салтыкова раскрыла свой секрет красоты и молодости. 58-летняя экс-солистка «Миража» призналась, что, в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, не пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. Судя по тому, как она выглядит в свои годы, певице повезло с генетикой.

58-летняя Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости. Видео © 5-tv.ru

«Я очень просто ухаживаю. Стыдно сказать, но никак. Никто не верит. Косметикой пользуюсь, но нерегулярно, скажу честно. Особенно последнее время, когда много гастролей. Туда не повезёшь банки», — призналась звезда в интервью Пятому каналу.