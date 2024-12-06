«Стыдно сказать»: 58-летняя Салтыкова раскрыла секрет своей молодости
Певица Салтыкова рассказала, как без пластики ей удаётся выглядеть молодо
Ирина Салтыкова. Фото © АГН «Москва» / Александр Авилов
Ирина Салтыкова раскрыла свой секрет красоты и молодости. 58-летняя экс-солистка «Миража» призналась, что, в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, не пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. Судя по тому, как она выглядит в свои годы, певице повезло с генетикой.
58-летняя Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости. Видео © 5-tv.ru
«Я очень просто ухаживаю. Стыдно сказать, но никак. Никто не верит. Косметикой пользуюсь, но нерегулярно, скажу честно. Особенно последнее время, когда много гастролей. Туда не повезёшь банки», — призналась звезда в интервью Пятому каналу.
Кроме того, несколько лет назад артистка бросила курить. По её словам, отказ от вредной привычки улучшил состояние кожи, а именно цвет лица. Она категорически против всяких инъекций и препаратов. Знаменитость считает, что это «сплошной маркетинг», который может навредить. Вместо этого Салтыкова предпочитает заниматься гимнастикой, что позволяет ей держать тело в тонусе.
Ранее 74-летняя Надежда Бабкина озвучила свой секрет молодости. В беседе с журналистами народница слукавила, ответив, что ей помогает природа-матушка и хорошая генетика. Однако не секрет, что певица также пользуется услугами специалистов. В частности, на её лице можно заметить следы «уколов красоты», а также пластических операций.