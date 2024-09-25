Салтыкова назвала Бузову выскочкой, ответ не заставил себя ждать

Эстрадная певица Ирина Салтыкова резко высказалась в сторону Ольги Бузовой, перепалка произошла на шоу «Битва поколений». 58-летняя исполнительница публично оскорбила коллегу по сцене.

«Я на Ольгу больше внимания заострила... Ну, ведёт себя как выскочка», — высказалась Салтыкова.

Ответ Бузовой себя долго ждать не заставил. Певица отметила, что разочаровалась в старшей коллеге.

«Ирина мне очень нравилась раньше. Красивая, эффектная женщина. Но мне всё стало понятно, когда я увидела отрывки с ней из шоу «Злые языки» с Викторией Боней. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Всего хорошего», — призналась Ольга.