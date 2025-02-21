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21 февраля, 07:42

В погоне за Джоли: Что сделала с лицом дочь Маликова, которую сейчас хейтят в Сети

Косметолог Гришина заявила, что дочь Маликова Стефания сделала «‎углы Джоли»

Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / steshamalikova

Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / steshamalikova

Изменения во внешности 25-летней дочери Дмитрия Маликова Стефании, которые активно обсуждают в соцсетях, связаны с её желанием соответствовать к стандартам красоты, отметила в интервью URA.ru врач-косметолог Натэла Гришина. По её мнению, своей главной проблемой наследница певца считает размер щёк.

«Стефания сама по себе очень хорошенькая. Ее решение изменить лицо связано с одним — у неё своеобразное строение черепа. Если обратить внимание, то у них с папой одинаковая форма. Думаю, главная проблема, которую видит в себе девушка — размер щёк», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что дочь Маликова захотела более худое и вытянутое лицо, поэтому сделала так называемые «углы Джоли». Смысл изменений заключается в том, чтобы соответствовать «золотому сечению» на лице.

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Напомним, в минувшем году Стефания отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики, хотя её отец очень востребован на корпоративах и прилично зарабатывает. Так, ранее был раскрыт гонорар Дмитрия Маликова.

Борис Эльфанд
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