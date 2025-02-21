В погоне за Джоли: Что сделала с лицом дочь Маликова, которую сейчас хейтят в Сети

Изменения во внешности 25-летней дочери Дмитрия Маликова Стефании, которые активно обсуждают в соцсетях, связаны с её желанием соответствовать к стандартам красоты, отметила в интервью URA.ru врач-косметолог Натэла Гришина. По её мнению, своей главной проблемой наследница певца считает размер щёк.

«Стефания сама по себе очень хорошенькая. Ее решение изменить лицо связано с одним — у неё своеобразное строение черепа. Если обратить внимание, то у них с папой одинаковая форма. Думаю, главная проблема, которую видит в себе девушка — размер щёк», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что дочь Маликова захотела более худое и вытянутое лицо, поэтому сделала так называемые «углы Джоли». Смысл изменений заключается в том, чтобы соответствовать «золотому сечению» на лице.