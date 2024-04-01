Дочь Дмитрия Маликова отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики
Стефания и Дмитрий Маликовы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steshamalikova
Дочь Дмитрия Маликова Стефания отсудила 100 тысяч рублей у швейной фабрики, которая находится в Калуге. Девушку не устроило, как сотрудницы предприятия пошили новую коллекцию одежды для её бренда Dress by Stesha, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, Стефания заказала пошить платья и блузы на калужской швейной фабрике и заплатила авансом 100 тысяч рублей. По словам хозяина предприятия, к его мастерицам 24-летняя предпринимательница обращалась на протяжении полутора лет и все были довольны работой.
Так что очередную партию отправили для покупательниц Dress by Stesha, где мини-платье в среднем стоит 30 тысяч рублей. Однако хозяйку магазина работа не устроила, и она отказалась выплачивать фабрике оставшуюся сумму — ещё 117 тысяч рублей. Тогда ИП Эрмек Жаркынбаев подал на Стефанию в суд, но доказательств, что работа выполнена хорошо, не предоставил. Поэтому аванс пришлось вернуть. По словам бизнесмена, у дочери Маликова сменились технологи, которые и забраковали работу калужских швей. Так что весенняя коллекция, как и все последующие, отшиваться будет точно не в Калуге.
Ранее сообщалось, что звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров требует пять миллионов рублей от, как она сама себя называет, главы Ассоциации жертв пластической хирургии. Врач обвиняет Александру Рашель (настоящая фамилия — Кирсанова) в оскорблениях.