Дочь Дмитрия Маликова отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики

По информации телеграм-канала, Стефания заказала пошить платья и блузы на калужской швейной фабрике и заплатила авансом 100 тысяч рублей. По словам хозяина предприятия, к его мастерицам 24-летняя предпринимательница обращалась на протяжении полутора лет и все были довольны работой.

Так что очередную партию отправили для покупательниц Dress by Stesha, где мини-платье в среднем стоит 30 тысяч рублей. Однако хозяйку магазина работа не устроила, и она отказалась выплачивать фабрике оставшуюся сумму — ещё 117 тысяч рублей. Тогда ИП Эрмек Жаркынбаев подал на Стефанию в суд, но доказательств, что работа выполнена хорошо, не предоставил. Поэтому аванс пришлось вернуть. По словам бизнесмена, у дочери Маликова сменились технологи, которые и забраковали работу калужских швей. Так что весенняя коллекция, как и все последующие, отшиваться будет точно не в Калуге.