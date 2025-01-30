«Востребованность максимальная»: Раскрыт гонорар Дмитрия Маликова

29 января народный артист России Дмитрий Маликов отметил юбилей — музыканту исполнилось 55 лет, почти 40 из которых он провёл на сцене. Однако певец и сегодня остаётся довольно востребованным. Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, гонорары звезды за один концерт начинается от полутора миллионов рублей.

«Востребованность максимальная как для корпоративов, так и для сборных концертов. Гонорары у него за концерт от – 1,5 млн рублей и выше», — отметил собеседник портала «Страсти».

По его словам, сегодня у организаторов мероприятий огромный спрос на Маликова. Тем не менее, певец успевает не только активно выступать, но и готовиться к сольному концерту в Государственном Кремлёвском дворце.