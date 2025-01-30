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Регион
30 января, 06:41

«Востребованность максимальная»: Раскрыт гонорар Дмитрия Маликова

Продюсер Дворцов: Гонорары Маликова за концерт начинаются от 1,5 млн рублей

Дмитрий Маликов. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин

Дмитрий Маликов. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин

29 января народный артист России Дмитрий Маликов отметил юбилей — музыканту исполнилось 55 лет, почти 40 из которых он провёл на сцене. Однако певец и сегодня остаётся довольно востребованным. Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, гонорары звезды за один концерт начинается от полутора миллионов рублей.

«Востребованность максимальная как для корпоративов, так и для сборных концертов. Гонорары у него за концерт от – 1,5 млн рублей и выше», — отметил собеседник портала «Страсти».

По его словам, сегодня у организаторов мероприятий огромный спрос на Маликова. Тем не менее, певец успевает не только активно выступать, но и готовиться к сольному концерту в Государственном Кремлёвском дворце.

«У Димы Маликова всё замечательно. Он сейчас востребованный артист. Готовится к сольному концерту в Кремлёвском дворце. В самое ближайшее время», — подчеркнул Дворцов.

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Борис Эльфанд
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