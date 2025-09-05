«Бабулечка-красотулечка»: Певица Слава восхитила поклонников сексуальными фото
Певица Слава поразила поклонников откровенным образом из гримёрки
Певица Слава опубликовала горячие фото в гримерной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastya_slava
Певица Слава (Анастасия Сланевская) опубликовала видео, в котором показала «половину костюма». Она предстала перед зрителями в нижнем белье и чулках, демонстрируя свою фигуру и подготовленность к съёмкам. Для её образа стилисты создали объёмную причёску и выразительный макияж, подчеркнувший красоту глаз.
Певица Слава опубликовала горячие фото в гримерной. Фото © Instagram / nastya_slava
«Бабулечка-красотулечка! Ничего неприличного, просто половина костюма», — подписала публикацию певица.
Кадры прокомментировала певица Ольга Бузова, написав, что артистка выглядит как богиня. На данный момент публикация удалена.
