«Бабулечка-красотулечка»: Певица Слава восхитила поклонников сексуальными фото

Певица Слава (Анастасия Сланевская) опубликовала видео, в котором показала «половину костюма». Она предстала перед зрителями в нижнем белье и чулках, демонстрируя свою фигуру и подготовленность к съёмкам. Для её образа стилисты создали объёмную причёску и выразительный макияж, подчеркнувший красоту глаз.