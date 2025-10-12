День борьбы с артритом: Сегодня медики вылечили бы Воланда от проклятия ведьмы

12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом. Заместитель директора Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Алеся Клименко рассказала Life.ru о современных методах лечения и профилактики этого заболевания. По её словам, артрит — это не приговор, и современные методы позволяют эффективно бороться с этой болезнью.

«Сегодня, в 21 веке, мы знаем о существовании более 150 ревматических заболеваний, большинство из которых сопровождаются артритом. Но что такое артрит? Это боль в суставе, это изменение его формы за счёт воспалительного отёка окружающих мягких тканей и выпота в полости сустава, это нарушение функции из-за деформации и боли. Артриты бывают разные: острые и хронические, с поражением одного сустава и группы суставов, истинные ревматические или связанные с перенесенной травмой, наличием гематологического, эндокринного заболевания», — отметила эксперт.

Небольшой интересный факт Все мы читали произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». А ведь у Воланда был артрит, реактивный артрит, а скорее всего даже так называемый уретероокулосиновиальный синдром, который ассоциирован с перенесённой урогенитальной инфекцией — далее развивается артрит и поражение глаз. В доказательство специалист привела строки из произведения, когда мы видим картину страдания от артрита Воланда, слепого на один глаз.

«Приближённые утверждают, что это ревматизм <...>, но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году», — сказано в произведении.

Это пример хронической урогенитальной инфекции, которая привела к формированию хронического артрита коленного сустава, вызывающего сильную боль, а также к развитию увеита с последующей слепотой одного глаза, уверена собеседница Life.ru.

По словам врача, ревматическими заболеваниями и артритами страдают люди в любом возрасте, но пик заболеваемости приходится именно на трудоспособный возраст — 30–50 лет. Одно из самых распространённых заболеваний суставов — остеоартрит, распространённость которого составляет до 30%.

При этом, если раньше дебют болезни ассоциировался со старшей возрастной группой, то в настоящее время отмечается снижение возраста начала остеоартрита до 30-40 лет. Эксперт связывает это с резким увеличением процента пациентов с ожирением, сахарным диабетом и несбалансированными нагрузками, приводящими к травматическому повреждению суставов.

«Сегодня мы имеем в арсенале и антибактериальные средства, и базисные болезнь-модифицирующие препараты, в том числе и генно-инженерные препараты», — подчёркивает Клименко.

Специалист отмечает, что современная медицина постоянно пополняется новыми фундаментальными знаниями о природе поломки иммунной системы и механизмах развития патологического процесса. Создаются новые лекарственные препараты и технологии лечебно-диагностического уровня для раннего выявления заболеваний суставов и снижения риска инвалидизации вследствие артрита. Главное — ценить здоровье и вовремя обращаться за помощью к врачам.

Ранее Life.ru рассказал о способах экономии в аптеках. Затраты на маркетинг и рекламу составляют значительную часть стоимости известных лекарств. Провизор посоветовал приобретать более дешёвые аналоги с тем же действующим веществом, что позволит сэкономить до 1500 рублей. Выбирать лекарства лучше совместно с врачом.