Нервы на пределе: Россияне потратили на покупку антидепрессантов свыше 10 млрд рублей

Российские аптеки заработали на продаже антидепрессантов в 2025 году более 10 миллиардов рублей. Такие данные предоставил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов изданию «Постньюс».

К началу июля было продано 12,9 миллиона упаковок лекарств. Эксперты отмечают, что инфляция и спрос на более новые, дорогие препараты способствуют росту средней стоимости упаковки.

«При этом средняя цена за упаковку поступательно растёт: на стоимость влияет как инфляционный фактор, так и переход на более современные препараты, которые заметно дороже продукции прошлых поколений», — заявил Беспалов.

Карта потребления антидепрессантов вскрывает интересные детали. Абсолютным лидером стала Москва — на столицу приходится 21,6% выручки в денежном выражении и 15,9% в количестве упаковок. Беспалов связал это не только с экономическими факторами, но и с особым ритмом жизни мегаполиса.