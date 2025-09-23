Нервы на пределе: Россияне потратили на покупку антидепрессантов свыше 10 млрд рублей
Эксперт Беспалов: Продажи антидепрессантов принесли аптекам свыше 10 млрд рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Lomtieva
Российские аптеки заработали на продаже антидепрессантов в 2025 году более 10 миллиардов рублей. Такие данные предоставил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов изданию «Постньюс».
К началу июля было продано 12,9 миллиона упаковок лекарств. Эксперты отмечают, что инфляция и спрос на более новые, дорогие препараты способствуют росту средней стоимости упаковки.
«При этом средняя цена за упаковку поступательно растёт: на стоимость влияет как инфляционный фактор, так и переход на более современные препараты, которые заметно дороже продукции прошлых поколений», — заявил Беспалов.
Карта потребления антидепрессантов вскрывает интересные детали. Абсолютным лидером стала Москва — на столицу приходится 21,6% выручки в денежном выражении и 15,9% в количестве упаковок. Беспалов связал это не только с экономическими факторами, но и с особым ритмом жизни мегаполиса.
Далее в топе «самых грустных» регионов идут Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края. Пятое место занимает Московская область.
Ранее россиян предупредили, что прокрастинация может перейти в депрессию. Кроме того, гражданам объяснили, чем прокрастинация отличается от лени и как с ней справиться. А Life.ru выяснил 5 научных способов победить осеннюю хандру, которые работают лучше антидепрессантов.