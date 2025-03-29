Россиянам объяснили, чем прокрастинация отличается от лени и как с ней справиться

Прокрастинация представляет собой более сложное явление, чем просто лень. Она характеризуется нежеланием что-либо делать и не сопровождается эмоциональными переживаниями. Прокрастинация заключается в том, что человек откладывает задачи, однако постоянно думает о них. Разницу объяснила коуч Анастасия Левина.

«Прокрастинация — это когда надо бы сделать, но не делаю. Это как завести машину и оставить её работать на холостом ходу: топливо уходит, но вы никуда не едете», — отметила собеседница «Газеты.ru».

По её словам, постоянное откладывание дел может привести к нервному истощению и усталости. Часто это связано со страхом неудачи, перфекционизмом и тревожностью. В результате задача становится источником стресса, а энергия тратится на переживания, а не на действия.

С точки зрения нейропсихологии прокрастинация представляет собой конфликт между лимбической системой, отвечающей за эмоции и мгновенные удовольствия, и префронтальной корой, которая отвечает за планирование и долгосрочные цели. Когда лимбическая система «перетягивает одеяло», человек выбирает сиюминутное удовольствие, например листает соцсети вместо работы. Если задача кажется сложной, мозг воспринимает её как угрозу и включает режим «избегания». В итоге дела откладываются, а стресс накапливается.