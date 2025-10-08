Без наценок за пиар: Life.ru узнал, как сэкономить до 1500 рублей в аптеке в сезон простуд

Вы наверняка замечали, что лечение обычной осенней простуды часто встаёт в копеечку, когда вы покупаете качественные известные препараты. Однако фармацевтические бренды заставляют вас переплачивать за вещества, которые на самом деле стоят гораздо дешевле, чтобы покупать себе рекламу и увеличивать популярность. В беседе с Life.ru провизор, эксперт по продвижению лекарственных препаратов Никита Лагода рассказал, как сэкономить на походе в аптеку, получив тот же самый эффект от лечения.

Каждую осень в аптеках собираются очереди из людей с одинаковым набором симптомов. Боль в горле, кашель, температура, заложенность носа и чихание — всё это типичные признаки простуды. Зайдя за лекарствами, можно легко оставить в аптеке не одну тысячу рублей, отметил эксперт.

«Стоимость лекарства складывается из множества факторов. Затраты на маркетинг, рекламу и продвижение препарата порой легко достигают 50 процентов от цены и даже больше. Именно поэтому известные брендовые лекарства, как правило, стоят значительно дороже», — добавил он.

По словам специалиста, от температуры и лихорадки можно купить дорогие порошки с разными вкусами за 800 рублей. Но основное действующее вещество в них — парацетамол, его можно купить отдельно по цене в пределах 50 рублей. Дополнительные компоненты тоже оказывают эффект, но без них можно вполне обойтись.

«Также вместо разрекламированного спрея в нос за 300 рублей можно взять капли с ксилометазолином. Конечно, спрей лучше орошает полость носа, но если заложенность не сильно выражена, то капель будет достаточно. Экономия в таком случае может составить порядка 250 рублей», — сказал Лагода.

От боли в горле изобретено множество спреев, леденцов и средств для полоскания. При выраженной симптоматике, конечно, лучше всего работает комплексный подход, но скупать все средства подряд не стоит. Лучше сделать выбор в пользу полоскания с хлоргексидином и леденцов, которые вы будете использовать в течение дня.

«Самый простой совет для экономии при выборе лекарства от кашля — избегайте дорогих, разрекламированных препаратов. Спросите у фармацевта аналог с тем же действующим веществом. Разница между раскрученным брендовым сиропом от кашля и российским аналогом может доходить до 300 рублей», — советует собеседник.

Во всяком случае, любое заболевание лучше всего лечить вместе с врачом. А перед применением любого лекарственного средства нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.

Зачастую аптеки намеренно продают лекарства подороже даже при наличии аналогов, которые стоят дешевле. Ранее юрист заявил, что за это в России предусмотрены штрафы, а любой гражданин в праве подать жалобу на аптечный пункт.