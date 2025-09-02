Мессенджер MAX
2 сентября, 15:58

Юрист напомнил о штрафах для аптек за сокрытие дешёвых лекарств

Юрист Матвеев напомнил, что за сокрытие дешёвых лекарств аптеки будут штрафовать

Обложка © freepik / aleksandarlittlewolf

В России аптеки, которые не будут информировать покупателей о наличии дешёвых аналогов лекарств, будут получать штраф, вычислять нарушения помогут контрольные закупки. Об этом рассказал в беседе с «Постньюс» юрист Тимур Матвеев, комментируя нововведение.

По словам правозащитника, любой гражданин будет вправе подать жалобу на конкретный аптечный пункт, где, по его мнению, есть нарушение. Контрольная закупка будет проводиться по согласованию с прокуратурой, после чего выносится решение в отношении владельца аптеки.

Аптечка на осень для семьи: Полный расклад от Life.ru по содержимому и ценам на препараты

Ранее Life.ru сообщал, что 1 сентября фармацевты, не информирующие покупателей в аптеках о более доступных по цене аналогах лекарств, могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 200 тысяч рублей. Предполагается, что руководители аптек должны обучать персонал взаимодействию с покупателями.

