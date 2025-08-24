Дёшево не значит плохо: С 1 сентября россиян одной профессии ждут новые штрафы

С 1 сентября фармацевты, не информирующие покупателей в аптеках о более доступных по цене аналогах лекарств, могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент кафедры медицинского права МГЮА Алексей Кубышкин, ссылаясь на соответствующий приказ Минздрава России.

«Работники аптеки или иного субъекта розничной торговли лекарственными препаратами в зависимости от возложенных на них обязанностей осуществляют предоставление покупателям в том числе информации о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену», — пояснил юрист в беседе с ТАСС.

Кубышкин пояснил, что такое уточнение необходимо для устранения двусмысленности в правилах взаимодействия покупателей и продавцов. Эксперт отметил, что на практике это достигается за счёт того, что руководители аптек должны обучать персонал необходимым навыкам, а также благодаря возможности наложения значительных административных штрафов. Он подчеркнул, что несоблюдение новых норм рассматривается как серьёзное нарушение лицензионных условий.