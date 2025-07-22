«Неприятный момент»: Россиянам рассказали, чем можно заменить «Мирамистин»

В аптеках по всей России можно найти очень много аналогов «Мирамистина», производитель которого вляпался в судебные тяжбы. Препарат не является уникальным, просто хорошо разрекламирован на широкую аудиторию, рассказал врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

«Неприятный, конечно, момент — мы привыкаем к чему-то, а потом это исчезает. Но на самом деле есть вариантов очень много других», — подчеркнул кандидат медицинских наук.

По его словам, чтобы проводить дезинфицирующие процедуры, можно приобрести препараты с аналогичными свойствами, к которым относятся уничтожение бактерий, вирусов, грибков. Они представлены и в виде спреев и таблеток. В частности, заменить «Мирамистин» можно на «Лизобакт», «Лизоцим», «Тантум-Верде», отметил эксперт в интервью 360.ru.