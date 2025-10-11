«Дело не в возрасте»: Life.ru выяснил, как неправильный прикус ускоряет старение

Неправильный прикус может ускорять старение организма, провоцировать боли в спине, ограничивать подвижность и менять форму лица. Об этом Life.ru рассказал врач-ортодонт «Студии Улыбки» Сергей Суджаев.

«Спина болит, морщины появляются слишком рано, лицо кажется уставшим — иногда причина не в возрасте, а в зубах. Современная стоматология давно перестала рассматривать прикус только как эстетическую категорию», — отметил эксперт.

Специалист рассказал, что при смыкании зубов в неправильном положении мышцы лица, шеи и головы находятся в постоянном напряжении. Чтобы компенсировать дисбаланс, тело меняет осанку: одно плечо приподнимается, таз смещается, позвоночник теряет естественные изгибы. Это повышает риск сколиоза, грыж и сутулости, движения становятся скованными, а усталость — постоянной.

Врач подчеркнул, что даже небольшой височно-нижнечелюстной сустав при неправильном прикусе работает на пределе. Напряжение передаётся на мышцы головы и шеи, нарушается кровообращение, возникают сосудистые спазмы, головные боли и бессонница. По словам Суджаева, организм тратит ресурсы на борьбу с дискомфортом вместо восстановления тканей, что ускоряет биологическое старение.

«Неправильный прикус буквально меняет каркас лица. Снижается высота нижней трети, щёки обвисают, носогубные складки углубляются, формируются брыли и второй подбородок. То, что мы списываем на «гравитацию» или возраст, часто оказывается прямым следствием стоматологических проблем. И здесь кремы бессильны: пока прикус не восстановлен, лицо будет «плыть», выдавая лишние годы», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Исправление прикуса помогает снять нагрузку с суставов, восстановить осанку и кровообращение, а также вернуть поддержку лицевым тканям. Это избавляет от боли, улучшает подвижность и общее самочувствие, а внешний вид становится более свежим.

А ранее японские учёные представили методику, которая позволяет «вырастить» зуб прямо в ротовой полости. На мышах препарат показал успешный результат, и эксперты предполагают, что при удачном ходе испытаний люди могут получить доступ к технологии примерно к 2030 году. Однако у специалистов всё ещё есть множество вопросов к таким методам.