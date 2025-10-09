Россиянам рассказали, что делать при случайном проглатывании брекета

Случайное проглатывание брекета чаще всего не несёт никакой угрозы для организма человека. Об этом в беседе с РИАМО сообщила ортодонт Виктория Радько.

«Пациенту не нужно предпринимать никаких экстренных мер или пытаться самостоятельно что-то делать. Как правило, брекет выходит естественным образом и не причиняет вреда организму», — пояснила Радько. Специалист уточнила, что металлический замочек имеет очень маленький размер и в подавляющем большинстве случаев беспрепятственно проходит через пищеварительный тракт.

Для тех, кто испытывает сильное беспокойство из-за риска проглатывания элементов традиционных систем, медик порекомендовала рассмотреть в качестве альтернативы элайнеры. Эти прозрачные каппы лишены мелких деталей и считаются более комфортным и безопасным вариантом исправления прикуса.