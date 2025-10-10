Третий комплект? Стоматолог оценила открытие учёными технологии по выращиванию зубов

Японские учёные представили методику, которая позволяет «вырастить» зуб прямо в ротовой полости. На мышах препарат показал успешный результат, и эксперты предполагают, что при удачном ходе испытаний люди могут получить доступ к технологии примерно к 2030 году — но предварительно нужны дополнительные эксперименты с человеческими стволовыми клетками. Однако у специалистов всё ещё есть множество вопросов к таким методам. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала стоматолог Вероника Мелехова.

«А вообще, подобные исследования не новы. Научиться выращивать зубы пытаются уже около 40 лет. Первые эксперименты начались ещё в 1980-е годы», — отметила врач.

Ключевые вопросы: как будет идти замена — появится ли у людей третий комплект, не останутся ли взрослые временно без передних зубов, и как организм поймёт, где именно сформировать новую коронку? Первоначально препарат планируют предложить пациентам с врождённой адентией и тем, кто потерял зубы.

Однако спрос вряд ли ограничится этой группой, а значит появятся новые этические и клинические вызовы — например, как гарантировать правильную форму и функциональность выросшего зуба. Пока идея многообещающая, но конкретики по физиологии ещё не хватает, заключила специалист.

