«Ограниченный период»: Россиян предупредили о риске развития рака из-за зубной пасты

Постоянное использование лечебно-профилактических зубных паст может спровоцировать предраковые заболевания полости рта, предупредил стоматолог Артур Тумашевич. По его словам, активные компоненты таких паст — лаурил сульфат, триклозан и хлоргексидин — способны нарушать микрофлору и вызывать сухость слизистой при длительном применении.

«Лечебными пастами нужно пользоваться только по рекомендации врача и в очень ограниченный период, в то время как некоторые люди пользуются ими годами, поэтому и получают выраженные осложнения», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Специалист рекомендовал ограничить использование лечебных паст короткими курсами, а для ежедневной чистки зубов выбирать гигиенические пасты. Кроме того, врач призвал регулярно менять производителей и виды паст, поскольку микроорганизмы адаптируются к постоянному составу.