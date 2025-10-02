«Ограниченный период»: Россиян предупредили о риске развития рака из-за зубной пасты
Стоматолог Тумашевич призвал не пользоваться годами одной и той же зубной пастой
Постоянное использование лечебно-профилактических зубных паст может спровоцировать предраковые заболевания полости рта, предупредил стоматолог Артур Тумашевич. По его словам, активные компоненты таких паст — лаурил сульфат, триклозан и хлоргексидин — способны нарушать микрофлору и вызывать сухость слизистой при длительном применении.
«Лечебными пастами нужно пользоваться только по рекомендации врача и в очень ограниченный период, в то время как некоторые люди пользуются ими годами, поэтому и получают выраженные осложнения», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Специалист рекомендовал ограничить использование лечебных паст короткими курсами, а для ежедневной чистки зубов выбирать гигиенические пасты. Кроме того, врач призвал регулярно менять производителей и виды паст, поскольку микроорганизмы адаптируются к постоянному составу.
