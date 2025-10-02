Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 15:10

«Ограниченный период»: Россиян предупредили о риске развития рака из-за зубной пасты

Стоматолог Тумашевич призвал не пользоваться годами одной и той же зубной пастой

Обложка © freepik

Постоянное использование лечебно-профилактических зубных паст может спровоцировать предраковые заболевания полости рта, предупредил стоматолог Артур Тумашевич. По его словам, активные компоненты таких паст — лаурил сульфат, триклозан и хлоргексидин — способны нарушать микрофлору и вызывать сухость слизистой при длительном применении.

«Лечебными пастами нужно пользоваться только по рекомендации врача и в очень ограниченный период, в то время как некоторые люди пользуются ими годами, поэтому и получают выраженные осложнения», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Специалист рекомендовал ограничить использование лечебных паст короткими курсами, а для ежедневной чистки зубов выбирать гигиенические пасты. Кроме того, врач призвал регулярно менять производителей и виды паст, поскольку микроорганизмы адаптируются к постоянному составу.

Ранее стоматолог предупредила об опасности восточного метода чистки зубов. Кроме того, диетолог раскрыла, какой напиток сильнее портит зубную эмаль. А ещё Life.ru узнал, какие продукты делают зубы белее без химии.

