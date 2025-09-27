Не терпим боль: Россиянам назвали 5 лучших способов борьбы со страхом перед стоматологом

Панический страх перед лечением зубов — не просто отговорка. Порой откладывать визит в стоматологическую клинику нас заставляет дентофобия, а те пациенты, кто всё-таки оказался в кресле врача, нередко испытывают сильное волнение, тревогу и физическое недомогание, что в свою очередь может повлиять на успешность терапии. Как побороть фобию, рассказал Life.ru хирург-стоматолог, имплантолог, пародонтолог Роман Вольберг.

Ключом к решению любого вопроса является его признание. Если человек заметил, что страх в очередной раз подталкивает перенести визит к стоматологу и даже терпеть зубную боль, следует попытаться повлиять на свой психологический настрой и правильно подготовиться к приёму. Роман Вольберг Хирург-стоматолог, имплантолог, пародонтолог

Избегать дискомфорта — естественная реакция. Однако долго откладывать лечение зубов небезопасно для здоровья, предупреждает специалист.

Изучите профиль врача

Первый шаг на пути к преодолению страха — подготовка к посещению стоматологического кабинета. Лучше заранее выбрать клинику и конкретного врача, у которого вы хотели бы лечиться. Постарайтесь узнать как можно больше информации о самом специалисте и о клинике.

Осведомлённость и предсказуемость встречи снимают тревогу, а заочное знакомство позволит сформировать доверие: пациенту будет проще успокоиться, оказавшись на приёме.

Не занимайтесь самодиагностикой

Не стоит изучать детали процедуры и заранее «ставить диагноз» по информации из интернета. Многие пациенты приходят на лечение, уже имея представление о том, какие процедуры могут быть назначены. Многие намеренно ищут информацию и даже смотрят видео операций. Но результат такой «подготовки» только ухудшает психологическое состояние пациента: у человека появляется гораздо больше вопросов и новых страхов, которые создают дополнительные препятствия на пути к эффективному лечению.

Любые вопросы о лечении или профессиональной гигиене полости рта необходимо задавать лично лечащему врачу.

Не заимствуйте чужие страхи

Кроме того, не следует спрашивать у окружающих об их опыте лечения. Чужие негативные впечатления усилят беспокойство и создадут ещё одну причину отложить визит к врачу.

Лучше идти на приём к стоматологу без предрассудков. Каждый человек уникален, что делает уникальным и методику лечения, которая будет предложена врачом после осмотра. Специалист проведёт необходимые исследования, опишет ситуацию и ответит на вопросы. Для уверенности можно посетить нескольких специалистов.

Планируйте визит к врачу правильно

Запланировать визит к стоматологу следует в выходной или в первую половину дня. Это лучшее время для консультации и лечения, так как нервная система более уравновешена и ещё не перегружена.

В утренний период информация усваивается легче, а пациенту проще сосредоточиться, справиться с волнением и задать все интересующие его вопросы.

Получите поддержку

Боязнь стоматолога может звучать как удобная отговорка, но на деле некоторые пациенты не в силах справиться со страхом самостоятельно. Если фобия мешает вам полноценно заботиться о здоровье зубов, следует обратиться за помощью к специалисту. Например, провести сессию с психологом.

Современная психология позволяет успешно работать со стрессом, страхами и навязчивыми состояниями. Консультация специалиста полезна тем, кто испытывает ощутимый дискомфорт перед приёмом, например, головокружение или тошноту, или готов терпеть острую зубную боль, избегая визита к стоматологу.

Психолог поможет проработать страх, порекомендует дыхательные техники, а при необходимости подключит адекватную медикаментозную поддержку.

«Помните: страх является не только психологической преградой, но и влияет на сам процесс лечения. Из-за тревоги меняется психоэмоциональный фон, увеличивается выработка адреналина, повышается давление, а дыхание становится учащённым и поверхностным», — говорит Вольберг.

По словам врача, всё это может повлиять на действие анестезии и длительность терапии.

Помимо зубов, не стоит забывать о сезоне простуд, когда ключевую роль в защите организма играют базовые принципы здорового образа жизни и осознанное отношение к рациону. Ранее врач эндокринолог рассказала, как поддержать иммунитет в сезон ОРВИ.