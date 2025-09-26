Интервидение
26 сентября, 07:18

ЗОЖ, питание и врачи: Россиянам дали инструкцию по поддержанию иммунитета в сезон простуд

Врач Торосянц: В сезон простуд важно соблюдать ЗОЖ и правильно питаться

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В сезон простуд ключевую роль в защите организма играют базовые принципы здорового образа жизни и осознанное отношение к рациону, уверена репродуктолог, эндокринолог, врач высшей категории Анна Торосянц. Она подчеркнула важность своевременной вакцинации, гигиены рук и ограничения контактов при недомогании, а также необходимость обращаться за назначением лечения к специалистам даже при приёме БАДов.

Для укрепления иммунитета эксперт рекомендовала включать в питание мёд, клюкву, белок, сложные углеводы, продукты с омега-3 и клетчаткой, а также поддерживать водный баланс с помощью морсов, компотов и бульонов. Не менее значимы микроэлементы: цинк из круп и селен из курицы, молока и морепродуктов. К эффективным мерам профилактики относятся также соблюдение режима труда и отдыха, качественный сон, физическая активность и регулярное проветривание помещений.

«Важно сбалансированно питаться, вести активный образ жизни и своевременно обращаться к врачам. Самостоятельный приём бактерий для кишечника без консультации с врачом не рекомендуется», — отметила медик в интервью РИА «ФедералПресс».

Ранее Life.ru узнал, как наладить сон без медикаментов. Кроме того, россиян предупредили о коварстве любимого лакомства, которое бьёт по ЖКТ и сосудам. А ещё диетолог раскрыла, какой напиток сильнее портит зубную эмаль.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

