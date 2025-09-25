Интервидение
25 сентября, 09:21

Удар по ЖКТ и сосудам: Россиян предупредили о коварстве любимого лакомства

Гастроэнтеролог Кашух: Жевательная резинка может вызывать раздражение желудка

Обложка © freepik

Регулярное и длительное жевание жвачки может нанести серьёзный вред здоровью, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По её словам, процесс жевания стимулирует выделение желудочного сока, что при отсутствии пищи приводит к повышению кислотности, раздражению слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также обострению симптомов у людей с язвенной болезнью.

Кроме того, частое использование жвачки опасно для людей с заболеваниями зубов и дёсен, может провоцировать аллергические реакции из-за искусственных добавок и формировать психологическую зависимость. Эксперт подчеркнула, что эпизодическое применение жвачки для освежения дыхания безопасно, однако её ежедневное многочасовое жевание существенно увеличивает риски для здоровья.

«Помимо этого, есть данные, что жвачка может быть источником микропластика. Его влияние ещё не до конца изучено, но учёные предполагают, что он способен провоцировать воспалительные процессы, ухудшать проходимость сосудов», — заключила медик в интервью РИАМО.

Ранее стоматолог предупредила об опасности восточного метода чистки зубов. Кроме того, диетолог раскрыла, какой напиток сильнее портит зубную эмаль. А ещё Life.ru узнал, какие продукты делают зубы белее без химии.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

