Снотворное только вредит: Life.ru узнал, как наладить сон без медикаментов

Бессонница мучает миллионы людей, но для её преодоления не всегда нужны таблетки. Врач-эндокринолог «Олимп Клиник МАРС», главный специалист Группы компаний Олимп Здоровья по междисциплинарной эндокринологии, д.м.н. Ирэна Иловайская рассказала Life.ru, как справиться с нарушениями сна, изменив привычки и образ жизни.

Врач посоветовала отказаться от плотного ужина за 3-4 часа до сна, исключить жирные блюда и простые углеводы, а также ограничить кофеин – не только кофе, но и чай, энергетики и некоторые обезболивающие.

Серьёзную роль играет гигиена сна: за пару часов до сна стоит отказаться от использования телефонов, компьютеров и телевизора, так как излучение от экранов активирует симпатическую вегетативную нервную систему, а также мешает выработке мелатонина. Полезны вечерние прогулки в спокойном темпе, расслабляющие ванны с лавандой или морской солью. Ирэна Иловайская Врач-эндокринолог «Олимп Клиник МАРС», главный специалист Группы компаний Олимп Здоровья по междисциплинарной эндокринологии, д.м.н.

Если такие меры не помогают в течение 2-3 недель, нужно обратиться к специалисту – терапевту, неврологу, сомнологу, а при лишнем весе – к эндокринологу.

«Самолечение, особенно с применением снотворных препаратов, может быть опасным. Бесконтрольный приём средств от бессонницы способен вызвать побочные эффекты и усугубить проблему. Поэтому любые медикаменты должны назначаться только врачом после очной консультации», – подчеркнула собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что привычка «отсыпаться» в выходные на самом деле вредна для организма. Невролог объяснила, что сон синхронизирован с циркадными ритмами, а его недостаток запускает режим хронического стресса. Из-за этого нарушается гормональный баланс, ухудшается обмен веществ и снижается эффективность иммунной системы