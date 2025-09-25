Невролог объяснила, почему привычка отсыпаться в выходные разрушает организм

Существует мнение, что недостаток сна в течение рабочей недели можно компенсировать, увеличив его продолжительность в выходные, тем самым восстановив энергию. Однако, невролог Ксения Арифджанова, ссылаясь на научные данные, утверждает, что подобная практика скорее наносит вред организму, чем приносит пользу.

«Сон — это сложный биологический процесс, который синхронизирован с нашими циркадными ритмами, которые работают как внутренние часы организма. Во время сна происходит тонкая перестройка работы нейрональной, гормональной и метаболической систем. Когда мы систематически не досыпаем, мозг и тело переходят в режим хронического стресса, нарушается выделение таких гормонов как кортизол, мелатонин, лептин и грелин, ухудшается регуляция обмена веществ и снижается эффективность иммунной системы», — пояснила медик в беседе с «Газетой.ru».

По её словам, хронический дефицит сна ведёт к возникновению «сонного долга», который негативно сказывается на когнитивных способностях, концентрации внимания, эмоциональном состоянии и гормональном балансе. Особенно это опасно для женского здоровья, поскольку представительницам слабого пола требуется не менее 9 часов сна для полноценного восстановления, в отличие от мужчин, которым достаточно 7-8 часов.

Даже попытки выспаться в выходные дни не компенсируют вред, нанесённый хроническим недосыпом в течение недели. Уже через короткое время такой режим может вызвать инсулинорезистентность, повышая риск развития диабета 2-го типа, подчёркивает невролог.

Кроме того, избыточный сон в выходные может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Исследования Гарвардской медицинской школы показывают, что нерегулярный режим сна повышает риск сердечных заболеваний. Хронический недосып, даже с попытками компенсации в выходные, неизбежно приводит к ухудшению когнитивных функций, включая внимание, концентрацию и память.

Недосып накапливается и оказывает разрушительное воздействие на организм, приводя к усталости, метаболическим нарушениям и, в конечном итоге, к болезням. Компенсация в выходные создаёт лишь иллюзию восстановления. Регулярный, достаточный и качественный сон – основа здоровья, подытожила специалист.

А ранее россиянам предложили спать на работе по 10-15 минут. По словам специалиста, короткий сон в офисе поможет восстановить силы. В некоторых крупных иностранных и российских компаниях уже практикуется техника power nap.