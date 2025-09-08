Невролог назвала доступное каждому эффективное средство борьбы с заболеваниями мозга

Короткий дневной сон улучшает настроение и повышает способность мозга к обучению, снижает уровень стресса и способствует консолидации памяти, то есть помогает избавиться от лишней информации и освободить место для новой, раскрыла результаты научных исследований невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По её словам, непрерывный сон состоит из нескольких стадий, каждая из которых включает разные фазы. Первая стадия — это медленный сон. Сначала человек погружается в дремоту, при этом замедляются сердцебиение и дыхание, а мышцы расслабляются. Затем наступает поверхностный сон, когда мозг перестаёт воспринимать внешние раздражители и готовится к глубокому сну. Учёные заметили, что сразу после первой и самой короткой фазы сна мозг начинает работать активнее.

В одном из экспериментов участников после короткого дневного отдыха просили решать нестандартные задачи, и оказалось, что они справлялись с ними успешнее и быстрее, чем те, кто в течение дня не спал. Авторы другого исследования предположили, что привычка спать днём может замедлять старение мозга на несколько лет, однако достоверных доказательств этому пока не получено. Исследователи исходили из того, что с возрастом объём мозга уменьшается, а когнитивные способности снижаются.

«А здоровый сон и режим дня в целом снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний», — заключила собеседница РИАМО.