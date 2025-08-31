«Сонные туры»: Россияне массово едут «перезагружаться» за бешеные деньги

В последнее время россияне всё чаще бронируют «сонные туры», чтобы выспаться и перезагрузиться. Специальные номера для данного отдыха оборудованы ортопедическими матрасами, утяжелёнными одеялами и масками для сна. Однако их стоимость может быть примерно на 25 процентов выше, чем в обычных отелях. Эксперт по туризму Николай Мельник не видит причин переплачивать.

По его словам, все российские гостиничные комплексы, особенно повышенного комфорта, соответствуют ГОСТу, согласно которому в номерах должны использоваться матрасы с определённым количеством пружин. Так, в сетевых пятизвёздочных отелях применяют импортные матрасы, стоимость которых достигает 350 тысяч рублей. На них человек точно сможет хорошо выспаться — не хуже, чем на ортопедических. Большинство клиентов вряд ли почувствуют разницу.

Кроме того, по словам эксперта, в комфортабельных отелях предусмотрены дополнительные преимущества: меню подушек, которое предполагает наличие от шести до двенадцати подушек в номере, подбираемых в зависимости от предпочтений гостя и система подготовки ко сну, включающая использование лавандовых мешочков или вибропластин, размещённых в комнате.

«В таких комфортных условиях человек легко засыпает и просыпается и без наличия тяжелого одеяла, маски для сна и специального матраса. Поэтому я рекомендую бронировать привычный отель, заранее поинтересовавшись, какие услуги будут предоставлены в номере», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».