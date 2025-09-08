Тихий «час» в офисе: Россиянам предлагают спать на работе по 10-15 минут
Невролог Демьяновская: 15-минутный сон в офисе поможет восстановить силы
В некоторых крупных иностранных и российских компаниях практикуется техника power nap, то есть короткий дневной сон для быстрого восстановления сил, рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По её словам, для этого в офисах оборудуют специальные комнаты с мягкими креслами и приглушённым светом.
Такая практика вряд ли скоро станет широко распространённой, поскольку не во всех сферах её можно внедрить, отметила эксперт. Тем не менее она подтвердила, что даже короткий отдых может помочь восстановить силы. Причём для сна можно выделить время из своего обеденного перерыва.
«Если идея спать на работе даже 10-15 минут кажется нереальной, можно просто устраивать такой короткий отдых в рамках обеденного перерыва. Найти укромное место, сесть поудобнее, откинуться на спинку, по возможности на 15–20 минут отключить все звуковые уведомления, поставить будильник и закрыть глаза, постараться расслабиться», — рекомендовала собеседница РИАМО.
