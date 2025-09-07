Мессенджер MAX
7 сентября, 12:58

Повысить продуктивность: Работникам объяснили, как перестать избегать важных дел

Психолог Чернышов: Чтобы перестать избегать работы, важно признать проблему

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Избегание работы считается сложным психологическим процессом, основанным на желании защититься от внутренней боли. Человек скрывается от таких чувств, как страх, стыд, боязнь неудачи, оценки или ответственности. А отсутствие мотивации, энергии и сил становится следствием внутреннего напряжения, рассказал практикующий психолог Дмитрий Чернышов. По его словам, механизм избегания формируется ещё в детстве и со временем закрепляется во взрослой жизни в виде различных оправданий.

Для преодоления состояния важно сначала признать проблему. Следует озвучить свои оправдания и понять, какие эмоции стоят за ними. Необходимо осознать глубинную причину избегания и понять, какую выгоду оно приносит: возможно, это страх потерять отношения, показать слабость или изменить привычный образ жизни. Осознание этих моментов поможет перейти к планированию изменений в рабочих процессах, коммуникации и распределении обязанностей.

На завершающем этапе важно перейти к конкретным действиям: принять новые решения и обсудить с окружающими возможные шаги, которые можно сделать уже сейчас для достижения цели. Такой подход позволит устранить корень проблемы и переключиться на продуктивную работу, уверен собеседник 360.ru.

«Убийцы» прокрастинации: Эти 9 стратегий помогут перестать всё откладывать и начать жить
Ранее россиянам объяснили, чем прокрастинация отличается от лени и как с ней справиться. Кроме того, гражданам рассказали, как побороть прокрастинацию на работе. Кстати, важно помнить, что она рано или поздно может перейти в депрессию.

