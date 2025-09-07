Повысить продуктивность: Работникам объяснили, как перестать избегать важных дел

Избегание работы считается сложным психологическим процессом, основанным на желании защититься от внутренней боли. Человек скрывается от таких чувств, как страх, стыд, боязнь неудачи, оценки или ответственности. А отсутствие мотивации, энергии и сил становится следствием внутреннего напряжения, рассказал практикующий психолог Дмитрий Чернышов. По его словам, механизм избегания формируется ещё в детстве и со временем закрепляется во взрослой жизни в виде различных оправданий.

Для преодоления состояния важно сначала признать проблему. Следует озвучить свои оправдания и понять, какие эмоции стоят за ними. Необходимо осознать глубинную причину избегания и понять, какую выгоду оно приносит: возможно, это страх потерять отношения, показать слабость или изменить привычный образ жизни. Осознание этих моментов поможет перейти к планированию изменений в рабочих процессах, коммуникации и распределении обязанностей.