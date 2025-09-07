Мессенджер MAX
7 сентября, 07:29

«Убийцы» прокрастинации: Эти 9 стратегий помогут перестать всё откладывать и начать жить

Россиянам назвали лучшие стратегии борьбы с прокрастинацией

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Прокрастинацию зачастую воспринимают как простую лень или недостаток силы воли, однако на самом деле это гораздо более сложный психологический процесс, когда вместо выполнения важных дел мы начинаем искать всевозможные отговорки и отвлекаемся на более приятные занятия. Со временем невыполненные задачи накапливаются, вызывая чувство вины, тревогу и стресс, пишет РИА «ФедералПресс».

Чтобы справиться с прокрастинацией, эксперты советуют использовать несколько эффективных стратегий. Во-первых, полезно разбивать большие и сложные задачи на более мелкие и конкретные шаги, которые легче выполнить. Во-вторых, стоит составить расписание и установить чёткие сроки для каждой цели. Также важно убрать все отвлекающие факторы: телефон, социальные сети, телевизор.

Хорошим инструментом в борьбе с прокрастинацией является техника Pomodoro («Метод помидора») — работа в течение 25 минут с последующим пятиминутным перерывом. После четырёх таких циклов можно сделать более длительный отдых на 15–20 минут. Не забывайте поощрять себя за успехи, это поддержит мотивацию и желание продолжать работать. Если чувствуете, что не справляетесь с задачей, не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам, друзьям или семье. Важно также избегать перфекционизма: не стремитесь к идеалу, позвольте себе ошибаться и учиться на своих ошибках.

Работа над самооценкой играет немаловажную роль. Верьте в свои силы и способности, не сомневайтесь в себе. И, наконец, найдите свою мотивацию: подумайте, зачем вы выполняете эту задачу и как её выполнение поможет вам приблизиться к вашим целям. Такой подход поможет постепенно преодолеть прокрастинацию и сделать работу более продуктивной и осознанной.

Ранее россиянам объяснили, чем прокрастинация отличается от лени и как с ней справиться. Кроме того, гражданам рассказали, как побороть прокрастинацию на работе. Кстати, прокрастинация может перейти в депрессию.

