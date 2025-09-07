«Убийцы» прокрастинации: Эти 9 стратегий помогут перестать всё откладывать и начать жить

Прокрастинацию зачастую воспринимают как простую лень или недостаток силы воли, однако на самом деле это гораздо более сложный психологический процесс, когда вместо выполнения важных дел мы начинаем искать всевозможные отговорки и отвлекаемся на более приятные занятия. Со временем невыполненные задачи накапливаются, вызывая чувство вины, тревогу и стресс, пишет РИА «ФедералПресс».

Чтобы справиться с прокрастинацией, эксперты советуют использовать несколько эффективных стратегий. Во-первых, полезно разбивать большие и сложные задачи на более мелкие и конкретные шаги, которые легче выполнить. Во-вторых, стоит составить расписание и установить чёткие сроки для каждой цели. Также важно убрать все отвлекающие факторы: телефон, социальные сети, телевизор.

Хорошим инструментом в борьбе с прокрастинацией является техника Pomodoro («Метод помидора») — работа в течение 25 минут с последующим пятиминутным перерывом. После четырёх таких циклов можно сделать более длительный отдых на 15–20 минут. Не забывайте поощрять себя за успехи, это поддержит мотивацию и желание продолжать работать. Если чувствуете, что не справляетесь с задачей, не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам, друзьям или семье. Важно также избегать перфекционизма: не стремитесь к идеалу, позвольте себе ошибаться и учиться на своих ошибках.