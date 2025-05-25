Россиянам объяснили, как побороть прокрастинацию на работе

Прокрастинация на работе — распространённая проблема, с которой сталкиваются сотрудники независимо от их должности. По словам операционного директора HR-холдинга Лусине Абгарян, в некоторых случаях люди сознательно избегают сложных задач, опасаясь показаться недостаточно профессиональными. Однако чаще причина кроется в недостаточной мотивации или неэффективном планировании рабочего времени. В беседе с «Газетой.ru» она отметила, что есть несколько способов побороть лень.

1. Разбивайте задачи на этапы

Нежелание приступать к работе нередко возникает из-за непонимания, с чего начать. Эксперт советует разбивать крупные задачи на 3–5 простых шагов и выполнять их последовательно. Это упрощает контроль над процессом и поддерживает мотивацию, поскольку завершение каждого этапа дает ощущение прогресса. Кроме того, вычеркивание выполненных пунктов из списка повышает продуктивность и улучшает настроение.

2. Приступайте к важному в первую очередь

Для эффективного распределения времени можно использовать различные методики. Один из вариантов — правило «1-2-3»: выполнять одну сложную, три средние и пять простых задач в день. Другой подход — тематическое планирование, когда определенные дни посвящаются конкретным видам работы (например, отчетам или стратегическому планированию). Также помогает техника «Помодоро»: 25 минут работы чередуются с 5-минутными перерывами.

3. Связывайте текущие задачи с долгосрочными целями

Осознание того, как ежедневные обязанности влияют на карьерный рост, помогает преодолеть рутину и сохранить концентрацию. Такой подход не только делает работу осмысленнее, но и развивает навыки, необходимые для профессионального развития. Каждая выполненная задача становится шагом к успеху, укрепляя уверенность в своих силах.

4. Используйте правило двух минут

Если дело занимает меньше двух минут, его лучше выполнить сразу, не откладывая. Это предотвращает накопление мелких задач, которые впоследствии создают ощущение перегруженности. Такой метод не только освобождает время для более важных проектов, но и формирует привычку действовать оперативно, снижая склонность к прокрастинации.

5. Организуйте рабочее пространство

Чтобы легче сосредоточиться, стоит убрать со стола все лишнее — канцелярские принадлежности, документы или декоративные элементы. Также полезно отключить уведомления на устройствах или использовать наушники с шумоподавлением, если вокруг слишком шумно. Чем меньше отвлекающих факторов, тем быстрее получится включиться в работу.

6. Договаривайтесь с собой

Если задача кажется сложной, можно пообещать себе уделить ей всего пару минут — часто этого достаточно, чтобы начать. Также помогает система поощрений: например, небольшая награда после выполнения неприятного дела. Главное — не корить себя за промедление, поскольку негативные эмоции только усложняют процесс.