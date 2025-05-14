Дело не в работе: Россиянам назвали неожиданную причину появления хронической усталости

Хроническая усталость, ставшая привычным состоянием для многих, часто оказывается не просто следствием стресса или переутомления, а тревожным сигналом организма о серьёзных нарушениях. Как поясняет диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева, в основе этого состояния обычно лежат дефициты жизненно важных питательных веществ, которые современный человек недополучает даже при кажущемся изобилии продуктов.

Проблема кроется в качестве нашего питания — рацион, перегруженный переработанными продуктами и «пустыми» калориями, не обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами. Ситуацию усугубляют нарушения работы ЖКТ, которые препятствуют усвоению даже тех полезных веществ, что поступают с пищей. Особенно критичны дефициты витамина D, железа, магния, витаминов группы В, коэнзима Q10 и полноценного белка — все эти элементы напрямую влияют на энергетический обмен и общее самочувствие.

«Может показаться, что с сегодняшним изобилием продуктов попасть в дефициты сложно. Но реальность другая. Большинство рациона у современного человека — это переработанные продукты; «пустые» калории без витаминов и минералов; малое количество овощей, зелени, полноценного белка. Мы едим много, но получаем мало настоящего питания. А иногда даже правильное питание не спасает: если кишечник работает плохо, усвоение нарушается», — объяснила она в разговоре с РИАМО.

Эксперт добавила, что самостоятельный приём витаминных комплексов без предварительной диагностики может принести больше вреда, чем пользы. Например, избыток железа опасен для печени, а неправильные дозы витамина D нарушают минеральный баланс. Первым шагом к восстановлению энергии должно стать комплексное обследование, включающее анализ нутриентного статуса и оценку состояния пищеварительной системы.

Как показывает практика специалиста, после грамотной коррекции дефицитов и устранения причин их возникновения к человеку возвращаются жизненные силы и эмоциональный подъём. Это лишний раз доказывает, что хроническая усталость — не нормальное состояние, а важный сигнал организма, требующий внимательного отношения к своему здоровью.