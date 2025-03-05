Россиянам назвали симптомы дефицита железа и предостерегли от критической ошибки

Многие люди сталкиваются с дефицитом железа, часто не подозревая об этом. Такой недостаток напрямую сказывается на уровне энергии и при дефиците люди часто ощущают слабость, пониженную работоспособность и постоянную усталость. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказала нутрициолог Ирина Попкова.

«Кожа становится более сухой, теряет естественную эластичность и упругость, приобретает бледный оттенок. Волосы начинают тускнеть, становятся ломкими, слабыми и склонными к выпадению. Изменения также затрагивают ногти: они истончаются, слоятся, становятся ломкими и приобретают характерные продольные бороздки», — объяснила эксперт.

Если игнорировать проблемы, то со временем могут возникнуть серьёзные последствия: головные боли, шум в ушах, учащённое сердцебиение и одышка. Также может ухудшиться память, возникнуть рассеянность и трудности с концентрацией. Это объясняется тем, что снижение уровня железа приводит к недостатку гемоглобина и нехватке кислорода в тканях организма. Такое состояние называется гипоксией и требует незамедлительного обращения к врачу.

«При подозрении на дефицит железа стоит обратиться к врачу и сдать анализ крови. Важно не заниматься самолечением и не принимать железосодержащие препараты без назначения специалиста. В некоторых случаях проблема может быть связана не только с недостатком железа в рационе, но и с нарушениями его усвоения. Дефицит железа — это не просто временное недомогание, а серьёзная проблема, способная повлиять на качество жизни», — заключила нутрициолог.