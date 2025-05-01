HR-специалист рассказала, могут ли уволить с работы из-за неопрятности
Эксперт Лоикова: За неопрятность могут уволить, если есть правила по дресс-коду
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Работодатель вправе уволить сотрудника за нарушение дресс-кода, но только если в компании есть строгий регламент внешнего вида. Об этом «Москве 24» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.
По её словам, хотя прямого закона о дресс-коде нет, Трудовой кодекс обязывает работников соблюдать правила внутреннего распорядка. Требования к одежде фиксируются в трудовом договоре, допсоглашении или внутренних актах.
Подписывая эти документы, сотрудник соглашается выполнять установленные правила. Их несоблюдение считается нарушением трудовой дисциплины. За первое нарушение обычно следует замечание или выговор, при повторном – возможно увольнение.
Поэтому Лоикова рекомендует внимательно изучать документы при приёме на работу.
«Всё это делается в том числе из тех соображений, что это важно для клиентов. Вряд ли кому-то захочется обслуживаться, например, в ресторане, если официант неопрятно одет», – резюмировала эксперт.
Если вы находитесь в поиске работы, то ранее эксперт рассказала, о чём можно аккуратно приврать на собеседовании, не рискуя быть уволенным спустя пару недель. К примеру, сами работодатели часто преувеличивают, рассказывая о карьерных перспективах.