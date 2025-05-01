HR-специалист рассказала, могут ли уволить с работы из-за неопрятности

Работодатель вправе уволить сотрудника за нарушение дресс-кода, но только если в компании есть строгий регламент внешнего вида. Об этом «Москве 24» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По её словам, хотя прямого закона о дресс-коде нет, Трудовой кодекс обязывает работников соблюдать правила внутреннего распорядка. Требования к одежде фиксируются в трудовом договоре, допсоглашении или внутренних актах.

Подписывая эти документы, сотрудник соглашается выполнять установленные правила. Их несоблюдение считается нарушением трудовой дисциплины. За первое нарушение обычно следует замечание или выговор, при повторном – возможно увольнение.

Поэтому Лоикова рекомендует внимательно изучать документы при приёме на работу.

«Всё это делается в том числе из тех соображений, что это важно для клиентов. Вряд ли кому-то захочется обслуживаться, например, в ресторане, если официант неопрятно одет», – резюмировала эксперт.