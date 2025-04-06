Искусство самопрезентации: Эксперт рассказала, о чём кандидаты и работодатели врут на собеседовании

В процессе собеседования и соискатели, и работодатели часто приукрашивают действительность, стремясь произвести благоприятное впечатление. Об этом заявила GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова.

«Одни добавляют пару месяцев к реальному сроку работы в прошлой компании, другие — слегка расширяют список обязанностей. Работодатель, в свою очередь, может преувеличивать карьерные перспективы», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

Куренкова объясняет, что небольшая адаптация фактов стала частью деловой культуры. Однако важно понимать границы — ключевые параметры (образование, официальный стаж, профессиональные компетенции) легко проверяются.

«Лучшая стратегия — не сочинять несуществующий опыт, а грамотно подавать имеющийся», — отметила специалист.

Работодатель в первую очередь ценит адекватную самооценку и реальную способность закрывать рабочие задачи, а не идеализированное резюме. Главное — сохранять профессиональную честность, даже стремясь показать себя с лучшей стороны.