10 симптомов скрытой гипертонии: Как вовремя распознать опасность и сохранить себе жизнь

Гипертония не всегда протекает открыто. Иногда её симптомы списывают на стресс и усталость, пока не станет слишком поздно. В таком незаметном состоянии болезнь постепенно разрушает ваши сосуды, в том числе внутри головного мозга. И сердечная мышца тоже страдает. А ещё артериальная гипертония изнашивает глаза и почки. Часто это доводит до гипертонического криза, инфаркта или инсульта. Но если вы вовремя обратите внимание на скрытые симптомы болезни, у вас есть шанс защититься.

Головные боли как симптом скрытой гипертонии

Иногда головная боль может появляться как симптом скрытой гипертонии. Надо быть внимательнее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

После 40 лет головная боль — это уже не безобидное состояние, которое нужно перетерпеть, а повод бить тревогу. Одной из причин такой боли как раз является скрытая гипертония. Если вы часто ощущаете тупые и давящие боли в голове, особенно в районе затылка, и они усиливаются при наклоне головы, пора к врачу. Подобная боль сопровождает каждое утро — к врачу пора было ещё месяц назад. Боль — один из главных симптомов, и у вас остаётся немного времени, чтобы врач назначил подходящее лечение.

Психоневрологические симптомы скрытой гипертонии

Помимо головной боли вас могут преследовать ещё и психоневрологические симптомы. Раздражительность и снижение концентрации могут свидетельствовать о латентной гипертонии, потому что проявляются тогда, когда мозгу не хватает нормального кровоснабжения. А повышенная утомляемость даже после нормального сна или часов отдыха — явный повод пойти в поликлинику и провериться на гипертонию.

Сердечные симптомы скрытой гипертонии

При скрытой гипертонии сердце тоже может часто показывать, что ему «не ок». Фото © Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

Ещё один орган, который у гипертонии «под прицелом», — это сердце. Если оно начинает часто биться, выпрыгивать из груди, даже если вы находитесь в состоянии покоя, пора призадуматься. Так мышца может реагировать на повышенную нагрузку, которую ей даёт высокое давление. А если у вас часто появляются боли в груди, даже не связанные с сердцем, пора провериться. Это может быть не межрёберная невралгия, а сигнал о помощи от страдающего гипертонией организма.

Онемение конечностей как симптом скрытой гипертонии

А вот если у вас начали неметь конечности, точно пора на диспансеризацию. Это тоже один из главных признаков скрытой гипертонии. Часто неметь начинают ладони или ступни. Но такое состояние может распространиться, например, на всю руку. А ещё ощущения онемения часто сопровождаются покалыванием. Всё это возникает, когда кровоток в организме нарушен и части тела не получают достаточно крови. А вместе с кровью, как известно, по нашему телу циркулируют полезные вещества и кислород.

Нарушения зрения как симптом скрытой гипертонии

Симптомами скрытой гипертонии могут быть мушки в глазах, частичная потеря зрения, потемнение зрительной области. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Здесь тоже — максимально осторожно. Мушки в глазах, помутнение или резкое ухудшение зрения — тоже знаки. Они могут свидетельствовать о скрытой гипертонии, а могут о чём-то похуже. Зрение резко упало — возможен спазм сетчатки. Пропала часть зрения, но голова не болит — это мерцающая скотома, также известная как «мигренозная аура без мигрени». Она тоже может свидетельствовать о гипертонии, а может — и об аневризме. Снимок сосудов головного мозга вам не помешает. Кратковременная потеря зрения — ещё хуже. Во всех случаях, когда зрение «шалит», нужно бежать к врачу.

Звон в ушах как симптом скрытой гипертонии

К слову об аневризмах — «немая болезнь» может свидетельствовать о себе при помощи шума и звона в ушах. Впрочем, скрытой гипертонии это тоже касается. «Тиннитус» может возникать как при «часовой бомбе внутри мозга», так и при изношенности сосудов от повышенного давления. И только врач может поставить правильный диагноз. Так что не забудьте заглянуть к терапевту, кардиологу и неврологу, если участился звон в ушах.

Бессонница как симптом скрытой гипертонии

Симптомы скрытой гипертонии — когда ночью в сон не клонит, а после пробуждения «клюём носом». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Бессонница — тоже показатель возможного наличия скрытой гипертонии. Особенно ночная. Если вы не можете заснуть до трёх часов ночи или пяти часов утра, зато днём вас «не добудишься», лучше идите к врачу. Просто потому, что терапевт может назначить вам хорошее снотворное. А ещё потому, что такой паттерн режима сна может быть симптомом скрытой (или латентной) артериальной гипертонии.

Отёки как симптом скрытой гипертонии

То же самое можно сказать и об отёках. Если вы не пили много воды перед сном и не употребляли много насыщенной солью пищи, наутро их быть не должно. Ни одно из предыдущих условий не выполнено, но отёки всё равно есть — возможно, в организме присутствует нарушение работы кровеносных сосудов. Провериться на гипертонию лишним не будет.

Жар как симптом скрытой гипертонии

Симптомом скрытой гипертонии могут быть как жар, так и озноб. Требуется консультация врача. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Иногда скрытая гипертония проявляет себя при помощи температуры. Внезапные приливы крови к лицу, которые вызывают покраснение щёк и лица, волны жара — парочка явных признаков. Потливость без физических нагрузок — тоже. А если вам внезапно показалось, что всё вокруг нагрелось, на следующий день лучше отправляйтесь к врачу. Это может быть красноречивым симптомом скрытой артериальной гипертонии.

Озноб как симптом скрытой гипертонии

Показательно, что скрытую гипертонию может выдавать также озноб. В руках и ногах вы можете почувствовать холод, и это тоже симптом латентной гипертонии. Он связан с кровотоком, как и онемение конечностей. Если кровь отливает от ладоней и ступней, может быть, вы на грани гипертонического криза. Тут точно пора к врачу, причём немедленно. И вообще, не стесняйтесь вызывать скорую после 40 и при наличии характерных симптомов.