19 сентября, 12:31

Синдром Лазаря: Терапевт объяснил, как сердце умершего бойца могло вновь забиться спустя 52 минуты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Endless luck

Редчайший случай возвращения к жизни российского бойца СВО спустя 52 минуты после остановки сердца стал возможен благодаря комплексу факторов. Об этом 19 сентября рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Аргументами и фактами».

«Это большая редкость, что говорит о хорошей возможности организма адаптироваться к подобной ситуации. Свою роль сыграл молодой возраст, а также своевременно проведенные действия еще до госпитализации», — отметил специалист.

По его словам, профессионализм врачей и четкие действия на всех этапах лечения стали решающими.

Ранее военный врач Александр Бабиев сообщил, что сердце бойца заработало спустя 52 минуты непрерывной реанимации. Медики назвали произошедшее «чудом» и примером синдрома Лазаря.

«Такого чуда я не помню»: Сердце бойца СВО «ожило» через 52 минуты после «смерти»
Синдром Лазаря — крайне редкое явление, когда сердце человека самопроизвольно начинает биться спустя продолжительное время после безуспешных попыток реанимации. В мировой практике описано всего несколько десятков подобных случаев. Чаще всего они фиксировались у молодых пациентов с хорошим резервом организма.

Марина Фещенко
