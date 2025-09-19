Синдром Лазаря: Терапевт объяснил, как сердце умершего бойца могло вновь забиться спустя 52 минуты
Врач Кондрахин объяснил выживание бойца после 52-минутной остановки сердца
Редчайший случай возвращения к жизни российского бойца СВО спустя 52 минуты после остановки сердца стал возможен благодаря комплексу факторов. Об этом 19 сентября рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Аргументами и фактами».
«Это большая редкость, что говорит о хорошей возможности организма адаптироваться к подобной ситуации. Свою роль сыграл молодой возраст, а также своевременно проведенные действия еще до госпитализации», — отметил специалист.
По его словам, профессионализм врачей и четкие действия на всех этапах лечения стали решающими.
Ранее военный врач Александр Бабиев сообщил, что сердце бойца заработало спустя 52 минуты непрерывной реанимации. Медики назвали произошедшее «чудом» и примером синдрома Лазаря.
Синдром Лазаря — крайне редкое явление, когда сердце человека самопроизвольно начинает биться спустя продолжительное время после безуспешных попыток реанимации. В мировой практике описано всего несколько десятков подобных случаев. Чаще всего они фиксировались у молодых пациентов с хорошим резервом организма.