«Такого чуда я не помню»: Сердце бойца СВО «ожило» через 52 минуты после «смерти»

Военный врач Александр Бабиев рассказал о чудесном спасении бойца СВО, поступившего в госпиталь без ноги и с остановившимся сердцем. Как сообщил врач военблогеру Сергею Колясникову, реанимация продолжалась 52 минуты, и сердце военнослужащего вновь заработало.

По словам Бабиева, состояние бойца поначалу казалось безнадёжным: он потерял критически много крови, а сердце не билось уже семь минут. Врачи влили всю доступную донорскую кровь нужной группы и без перерыва проводили массаж сердца, меняясь каждые пять минут.

На 52-й минуте сердечный ритм восстановился, и состояние удалось стабилизировать.

«Таких чудес я не помню. Хотя я работаю уже более 27 лет», — отметил Бабиев.