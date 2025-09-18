Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 12:24

«Такого чуда я не помню»: Сердце бойца СВО «ожило» через 52 минуты после «смерти»

Военврач Бабиев: Сердце бойца СВО заработало спустя 52 минуты остановки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Военный врач Александр Бабиев рассказал о чудесном спасении бойца СВО, поступившего в госпиталь без ноги и с остановившимся сердцем. Как сообщил врач военблогеру Сергею Колясникову, реанимация продолжалась 52 минуты, и сердце военнослужащего вновь заработало.

По словам Бабиева, состояние бойца поначалу казалось безнадёжным: он потерял критически много крови, а сердце не билось уже семь минут. Врачи влили всю доступную донорскую кровь нужной группы и без перерыва проводили массаж сердца, меняясь каждые пять минут.

«Не сдамся»: Переживший четыре клинические смерти и потерю ноги боец РФ вернулся в строй
«Не сдамся»: Переживший четыре клинические смерти и потерю ноги боец РФ вернулся в строй

На 52-й минуте сердечный ритм восстановился, и состояние удалось стабилизировать.

«Таких чудес я не помню. Хотя я работаю уже более 27 лет», — отметил Бабиев.

Вознеслась и вернулась: Герой СВО описал отделение своей души от тела после клинической смерти
Вознеслась и вернулась: Герой СВО описал отделение своей души от тела после клинической смерти

Медицинская практика знает редкие случаи, когда пациенты возвращались к жизни спустя десятки минут после остановки сердца. В среднем мозг начинает страдать без кислорода уже через 4–6 минут, однако при интенсивной реанимации и больших объёмах переливания крови фиксировались уникальные истории выживания — до часа и более. В мировой медицине такие случаи называют «чудесами на столе»: они происходят крайне редко и зависят от сочетания факторов — возраста пациента, условий травмы, качества и настойчивости работы врачей.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar