«Такого чуда я не помню»: Сердце бойца СВО «ожило» через 52 минуты после «смерти»
Военврач Бабиев: Сердце бойца СВО заработало спустя 52 минуты остановки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov
Военный врач Александр Бабиев рассказал о чудесном спасении бойца СВО, поступившего в госпиталь без ноги и с остановившимся сердцем. Как сообщил врач военблогеру Сергею Колясникову, реанимация продолжалась 52 минуты, и сердце военнослужащего вновь заработало.
По словам Бабиева, состояние бойца поначалу казалось безнадёжным: он потерял критически много крови, а сердце не билось уже семь минут. Врачи влили всю доступную донорскую кровь нужной группы и без перерыва проводили массаж сердца, меняясь каждые пять минут.
На 52-й минуте сердечный ритм восстановился, и состояние удалось стабилизировать.
«Таких чудес я не помню. Хотя я работаю уже более 27 лет», — отметил Бабиев.
Медицинская практика знает редкие случаи, когда пациенты возвращались к жизни спустя десятки минут после остановки сердца. В среднем мозг начинает страдать без кислорода уже через 4–6 минут, однако при интенсивной реанимации и больших объёмах переливания крови фиксировались уникальные истории выживания — до часа и более. В мировой медицине такие случаи называют «чудесами на столе»: они происходят крайне редко и зависят от сочетания факторов — возраста пациента, условий травмы, качества и настойчивости работы врачей.