Вознеслась и вернулась: Герой СВО описал отделение своей души от тела после клинической смерти

Боец СВО рассказал, что видел отделение души от тела во время клинической смерти
Участник специальной военной операции пережил состояние клинической смерти после тяжелого ранения, полученного во время миномётного обстрела. О своём уникальном опыте военнослужащий рассказал изданию «АДИ19».
В ходе атаки противника подразделение, в котором находился боец, попало под интенсивный огонь, а одна из мин угодила прямо в окоп, служивший ему укрытием. Как отметил солдат, осколки после взрыва практически полностью изрешетили его тело. Врачи позднее подтвердили, что раненый перенёс клиническую смерть. Сам военнослужащий вспоминает те мгновения с содроганием, сравнивая произошедшее с кадрами из кино.
«Видел, как душа отделилась от тела, а потом вернулась обратно», — рассказал боец. На то, чтобы прийти в себя и пройти курс лечения, у него ушло примерно пять месяцев, которые он провёл в стенах различных госпиталей.
Ранее Life.ru сообщал, что после тяжёлого ранения, повлёкшего ампутацию ноги и четыре клинические смерти, российский боец с позывным Охотник не сдался и вернулся в ряды участников СВО. 40-летний военнослужащий начал службу в 2023 году с поста начальника воздушной разведки, сейчас он помогает комбату планировать огневое воздействие и готовить штурмовые группы. Его героизм отмечен боевыми наградами.