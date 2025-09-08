Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 09:59

Вознеслась и вернулась: Герой СВО описал отделение своей души от тела после клинической смерти

Боец СВО рассказал, что видел отделение души от тела во время клинической смерти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Участник специальной военной операции пережил состояние клинической смерти после тяжелого ранения, полученного во время миномётного обстрела. О своём уникальном опыте военнослужащий рассказал изданию «АДИ19».

В ходе атаки противника подразделение, в котором находился боец, попало под интенсивный огонь, а одна из мин угодила прямо в окоп, служивший ему укрытием. Как отметил солдат, осколки после взрыва практически полностью изрешетили его тело. Врачи позднее подтвердили, что раненый перенёс клиническую смерть. Сам военнослужащий вспоминает те мгновения с содроганием, сравнивая произошедшее с кадрами из кино.

«Видел, как душа отделилась от тела, а потом вернулась обратно», — рассказал боец. На то, чтобы прийти в себя и пройти курс лечения, у него ушло примерно пять месяцев, которые он провёл в стенах различных госпиталей.

«Щелчок — и руки нет»: Российский боец вернулся на СВО после серьёзного ранения
«Щелчок — и руки нет»: Российский боец вернулся на СВО после серьёзного ранения

Ранее Life.ru сообщал, что после тяжёлого ранения, повлёкшего ампутацию ноги и четыре клинические смерти, российский боец с позывным Охотник не сдался и вернулся в ряды участников СВО. 40-летний военнослужащий начал службу в 2023 году с поста начальника воздушной разведки, сейчас он помогает комбату планировать огневое воздействие и готовить штурмовые группы. Его героизм отмечен боевыми наградами.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar