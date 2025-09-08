Вознеслась и вернулась: Герой СВО описал отделение своей души от тела после клинической смерти

Участник специальной военной операции пережил состояние клинической смерти после тяжелого ранения, полученного во время миномётного обстрела. О своём уникальном опыте военнослужащий рассказал изданию «АДИ19».

В ходе атаки противника подразделение, в котором находился боец, попало под интенсивный огонь, а одна из мин угодила прямо в окоп, служивший ему укрытием. Как отметил солдат, осколки после взрыва практически полностью изрешетили его тело. Врачи позднее подтвердили, что раненый перенёс клиническую смерть. Сам военнослужащий вспоминает те мгновения с содроганием, сравнивая произошедшее с кадрами из кино.

«Видел, как душа отделилась от тела, а потом вернулась обратно», — рассказал боец. На то, чтобы прийти в себя и пройти курс лечения, у него ушло примерно пять месяцев, которые он провёл в стенах различных госпиталей.