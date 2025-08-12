«Щелчок — и руки нет»: Российский боец вернулся на СВО после серьёзного ранения

В августе 2022 года штурмовик-разведчик из Ростовской области Валентин Макогонов отправился на фронт, где уже через полтора месяца попал под огонь танков. Во время обстрела ему оторвало руку, но в начале 2025 года солдат вернулся в строй. Об этом сообщает RT.

«Просто щелчок — и руки нет. Даже не сразу понял, что случилось», — вспоминал боец.

Несмотря на серьёзную травму, солдат сумел помочь эвакуировать тело погибшего сослуживца. После ампутации он не отчаивался, начал заниматься спортом и стал привыкать к новым реалиям жизни.

В начале 2025-го военнослужащий вновь вернулся в зону специальной военной операции. Благодаря поддержке друга, ему изготовили протез с несколькими сменными насадками, способный крепиться к автомату. Уже через две недели после получения устройства он тренировался на полигоне. Сейчас он служит в роте охраны.

«Конечно, здесь гораздо безопаснее, но всё равно нужно быть готовым к любой ситуации», — отметил российский солдат.