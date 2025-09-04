«Не сдамся»: Переживший четыре клинические смерти и потерю ноги боец РФ вернулся в строй

Российский военнослужащий, пережив четыре клинические смерти и ампутацию ноги, принял решение вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает RT.

По данным издания, 40-летний боец с позывным Охотник поступил на службу в зону боевых действий в 2023 году. Изначально занимая пост начальника воздушной разведки, в настоящее время он исполняет обязанности помощника комбата по огневому поражению, в частности, занимается подготовкой штурмовых групп. Боец отмечен наградами. За проявленную доблесть во время контрнаступления украинских войск в Запорожской области удостоен ордена Мужества.

В сентябре 2023 года Охотник лишился части ноги в результате подрыва на магнитной мине. В тот день он направлялся на позицию вместе с командиром. Оба остались живы. По словам Охотника, он успел вытолкнуть командира из машины, но сам не смог открыть дверь.

«За левую ногу схватился — она практически неподвижная была, а правой ноги нету», — рассказал военный.

Сознание почти оставило его, но мысль о родных придала солдату сил. Собравшись, он начал яростно бить в окно, и с третьей попытки дверь поддалась. Мужчина добавил, что пережил четыре клинические смерти, а пришёл в себя уже в Москве. Он не знал, как ему жить дальше, но страстно желал заново научиться ходить. Боец признался, что не мог позволить себе сдаться. После реабилитации боец ВС РФ вновь вернулся к исполнению служебных обязанностей в зоне СВО.