19 сентября, 10:17

Личные супермикробы: Россиян предупредили об обратном эффекте от антисептиков

Эксперт Абдуллаева: Из-за антисептиков у бактерий вырабатывается устойчивость

Обложка © freepik

В состав антисептиков, как правило, входят спирты, отдушки и различные вспомогательные компоненты. При регулярном использовании спирты могут вызывать сухость и шелушение кожи, а добавки способны приводить к дерматитам, аллергиям и нарушению баланса кожного микробиома, предупредила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

По её словам, неправильное применение антисептиков способствует развитию резистентных форм бактерий. Кроме того, спиртовые средства повреждают кожу при постоянном применении, а через микротрещины и ранки могут проникать вредоносные микробы, в том числе опасные бактерии, вызывающие инфекционные заболевания. Поэтому эффективнее мыть руки с мылом.

«Более того, бактерии вырабатывают устойчивость к некоторым компонентам антисептиков при регулярном нанесении на кожу. Антисептики не очищают кожу от грязи, поэтому если вместо мыла всегда полагаться на них, то увеличивается риск заразиться чем-нибудь опасным», — заключила собеседница «Газеты.ru».

Ранее Союз дачников и Life.ru составили топ-5 полезных осенних ягод. К примеру, брусника — настоящий природный антисептик и диуретик. Кроме того, россиянам рассказали, какие заразы живут на бумажных купюрах и монетах.

