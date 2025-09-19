Личные супермикробы: Россиян предупредили об обратном эффекте от антисептиков
Эксперт Абдуллаева: Из-за антисептиков у бактерий вырабатывается устойчивость
Обложка © freepik
В состав антисептиков, как правило, входят спирты, отдушки и различные вспомогательные компоненты. При регулярном использовании спирты могут вызывать сухость и шелушение кожи, а добавки способны приводить к дерматитам, аллергиям и нарушению баланса кожного микробиома, предупредила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.
По её словам, неправильное применение антисептиков способствует развитию резистентных форм бактерий. Кроме того, спиртовые средства повреждают кожу при постоянном применении, а через микротрещины и ранки могут проникать вредоносные микробы, в том числе опасные бактерии, вызывающие инфекционные заболевания. Поэтому эффективнее мыть руки с мылом.
«Более того, бактерии вырабатывают устойчивость к некоторым компонентам антисептиков при регулярном нанесении на кожу. Антисептики не очищают кожу от грязи, поэтому если вместо мыла всегда полагаться на них, то увеличивается риск заразиться чем-нибудь опасным», — заключила собеседница «Газеты.ru».
Ранее Союз дачников и Life.ru составили топ-5 полезных осенних ягод. К примеру, брусника — настоящий природный антисептик и диуретик. Кроме того, россиянам рассказали, какие заразы живут на бумажных купюрах и монетах.