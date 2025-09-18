Чтобы не болеть зимой: Life.ru представляет топ-5 полезных осенних ягод

Осень богата дарами, которые являются настоящим природным лекарством и помогают укрепить иммунитет перед долгой зимой. Многие ягоды, которые созревают в сентябре и октябре, содержат уникальный комплекс витаминов и антиоксидантов. Их регулярное употребление помогает противостоять сезонным простудам и поддерживает тонус организма. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Есть пять наиболее ценных осенних ягод. Первое место в этом списке занимает калина — это исконно русский суперфуд. Её ярко-красные ягоды — мощнейшее средство для поддержки сердечно-сосудистой системы и снижения давления. Она обладает противовоспалительным эффектом, а чай с калиной и мёдом — это проверенное поколениями лекарство от первых симптомов простуды», — делится эксперт.

На втором месте расположилась брусника — настоящий природный антисептик и диуретик. Она отлично помогает при проблемах с почками и обладает выраженным противомикробным действием. Благодаря высокому содержанию бензойной кислоты эти ягоды прекрасно хранятся в собственном соку без всякой консервации, что делает их очень удобными для домашних заготовок.

Шиповник — чемпион по содержанию витамина C, его там в разы больше, чем в лимонах. Отвар из его плодов незаменим для укрепления иммунитета и борьбы с авитаминозом. Главное — правильно его приготовить, не кипятить, а настаивать в термосе, чтобы сохранить все полезные свойства, добавил специалист.

Не стоит обходить вниманием и рябину, особенно черноплодную. Она существенно улучшает состояние крови, снижает уровень холестерина и укрепляет стенки сосудов. Её терпкий вкус нравится не всем, но её можно перетирать с сахаром или добавлять в компоты, делая потребление не только полезным, но и вкусным.

Замыкает топ-5 осенняя облепиха — это уникальная ягода, которую можно назвать природным бальзамом. Она заживляет слизистые оболочки, крайне полезна для желудка и является настоящим витаминным коктейлем. Но главное её богатство — это редкое масло, которое широко используется и в медицине, и в косметологии для регенерации кожи. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

«Призываю всех россиян активнее использовать эти дары природы для укрепления здоровья своей семьи. На наших дачах и в подмосковных лесах растёт абсолютно всё для того, чтобы быть здоровыми и энергичными. Нужно лишь не лениться и уделить время сбору этих ягод. Это гораздо полезнее и дешевле, чем покупать синтетические витамины в аптеке», — заключает собеседник Life.ru.