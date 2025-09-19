Более 30 саратовских школ и детсадов закрыли на карантин
В Саратовской области введён карантин в десятках образовательных учреждений из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщило региональное министерство образования.
Полностью приостановлена работа 31 школы в 17 районах области, включая Аркадакский, Аткарский, Александрово-Гайский и Энгельсский районы, а также город Саратов. Частично закрыты 445 классов в 118 школах региона. Дополнительно на карантин отправлены 10 детских садов в шести районах области и четыре группы в четырёх дошкольных учреждениях. При этом полного или частичного закрытия производственных организаций не зафиксировано.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали про рост заболеваемости ОРВИ, цифры внушительные — число случаев возросло на 63,8% всего за одну неделю. Кроме того, у 15 000 человек выявили CoViD-19. В ведомстве заверили, что вопреки пугающим показателям, уровень заболеваемости остаётся достаточно низким для России. Там подчеркнули, что текущая ситуация не требует введения карантина или локдауна.