Более 30 саратовских школ и детсадов закрыли на карантин

В Саратовской области введён карантин в десятках образовательных учреждений из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщило региональное министерство образования.

Полностью приостановлена работа 31 школы в 17 районах области, включая Аркадакский, Аткарский, Александрово-Гайский и Энгельсский районы, а также город Саратов. Частично закрыты 445 классов в 118 школах региона. Дополнительно на карантин отправлены 10 детских садов в шести районах области и четыре группы в четырёх дошкольных учреждениях. При этом полного или частичного закрытия производственных организаций не зафиксировано.